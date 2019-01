THE BARNARD LOOP

Il teatro di figura di DispensaBarzotti in scena al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro



Venerdì 25 gennaio, alle 21, si entra nel vivo delle attività di Kilowatt Tutto l’Anno con il teatro di figura della compagnia DispensaBarzotti che, al termine del periodo di residenza a Sansepolcro, presenta al pubblico The Barnard Loop, con Francesco Napoli e Rocco Manfredi, per la regia di Alessandra Ventrella, scene di Rocco Manfredi. Sulla scena, al chiarore di una lampada, la figura di un giovane uomo si muove nella consuetudine delle sue azioni, come in una partitura, mentre un mondo invisibile si svela a poco a poco e gli mostra l’esistenza di altre realtà, facendo emergere la fragilità delle sue certezze. Partendo dal concetto di “crisi della presenza” dell’antropologo Ernersto De Martino, “The Barnard Loop” intende riflettere sulla crisi dell’individuo che, al cospetto di particolari eventi o situazioni, sperimenta un’incertezza, una crisi radicale del suo essere storico in quel dato momento, scoprendosi incapace di agire e determinare la propria azione. Lo spettacolo si sviluppa come un gioco di scatole cinesi in un luogo magico dai contorni indefiniti.