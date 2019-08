Il Tennis Giotto è campione d’Italia Under11 con Ciurnelli-De Vizia

AREZZO – Il Tennis Giotto è campione italiano nel doppio Under11 con Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia. I due tennisti, nati nel 2008, sono risultati come la miglior coppia dei Campionati Italiani di categoria ospitati dalla modenese Serramazzoni e sono stati protagonisti di una cavalcata impeccabile in cui non hanno perso nemmeno un set nel corso dei quattro incontri disputati. Il successo è arrivato al termine di una bella finale dove Ciurnelli-De Vizia si sono imposti su Christian Pizzolante del Ct Taranto e su Antonio Marigliano del Tennis Atheneo di Napoli, con un 6-2 e 6-4 che è valso il tricolore. La coppia del Tennis Giotto ha trovato così consacrazione nazionale dopo aver trionfato anche nel campionato regionale, con il circolo aretino che ha potuto festeggiare per il terzo anno consecutivo un titolo italiano nel doppio dopo le affermazioni nel 2017 e nel 2018 di Matilde Mariani nell’Under16.

La partecipazione dei due tennisti ai Campionati Italiani Under11 è stata particolarmente positiva anche nel tabellone individuale dove, entrambi, sono riusciti a vincere numerosi incontri e a tenere in vita fino all’ultimo il sogno di poter conquistare lo scudetto. Ciurnelli, campione toscano in carica, è infatti arrivato fino alla finalissima con un cammino costellato da nette affermazioni su tanti coetanei da tutta Italia. L’atleta del Tennis Giotto si è trovato nell’atto decisivo contro Vito Darderi, italo-argentino del Forum Roma che nel 2018 si è laureato campione del mondo Under10, con cui ha dato vita ad un match particolarmente bello e combattuto in cui si è arreso per 7-6 al termine di un primo set a lungo condotto in vantaggio e per 6-3 al secondo set, meritando comunque il titolo di vicecampione italiano.

Simile sorte è spettata anche a De Vizia che è stato bravo nell’imporsi in tre incontri e nell’arrivare fino alla semifinale dove è stato però anche lui superato da Darderi. Questi bei piazzamenti hanno permesso ai due atleti di ottenere la qualificazione nel tabellone principale dei Campionati Italiani della categoria superiore, l’Under12, in programma a inizio settembre a Milano. Il Tennis Giotto, invece, ha ottenuto la grande soddisfazione di poter vantare ben due ragazzi tra i migliori quattro Under11 dell’intero panorama tricolore. «I nostri ragazzi hanno vissuto una settimana entusiasmante – commenta Alessandro Caneschi, maestro del Tennis Giotto che ha accompagnato Ciurnelli e De Vizia a Serramazzoni, – dove sono riusciti a rientrare tra i più forti d’Italia, con due grandi piazzamenti quali una semifinale e una finale che ci hanno permesso fino all’ultimo di lottare per il titolo. Il valore di questa coppia di atleti è stato poi consacrato nel torneo di doppio con la conquista di uno storico scudetto che arricchisce ulteriormente la bacheca del nostro circolo e che testimonia una nuova generazione di talenti che sta crescendo e che nei prossimi anni potrà continuare a regalarci grandi soddisfazioni».