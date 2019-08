Passeggiata e spettacolo: Noidellescarpediverse ed Alan&Lenny mettono in scena “Risate nel bosco”

RAGGIOLO (AR) – Due coppie comiche aretine in mezzo alla natura per una notte di eco-cabaret. Venerdì 16 agosto è in programma uno gli appuntamenti più attesi dell’estate casentinese promossa dall’associazione culturale Noidellescarpediverse, con la quarta edizione di “Risate nel bosco” che tornerà a proporre un suggestivo format che combina passeggiata e spettacolo. Il teatro della serata sarà una radura in mezzo alla natura accanto ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo che è raggiungibile solo a piedi dopo una breve camminata sulla via medievale che collega i due borghi di Raggiolo e di Quota. Gli spettatori saranno attesi in questo luogo ameno e sotto le stelle dai Noidellescarpediverse (Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani) e da Alan&Lenny (Alan Bigiarini e Lenny Graziani) che regaleranno sorrisi e buonumore con alcuni dei migliori sketch dei rispettivi repertori.

La serata, organizzata in collaborazione con la Brigata di Raggiolo e la Pro Loco di Quota, è a partecipazione gratuita e prenderà il via alle 21.00 da entrambi i borghi casentinesi coinvolti. Da Raggiolo e da Quota, infatti, partiranno in contemporanea due passeggiate, con ogni singolo spettatore che potrà decidere quale tracciato percorrere munito di torcia, scarpe comode e abbigliamento adeguato. La camminata, prevalentemente su un selciato di pietra e adatta anche per bambini, è più lunga e impegnativa da Raggiolo con una percorrenza di quasi mezz’ora, mentre è più agevole da Quota con una durata di circa quindici minuti. Il pubblico si riunirà poi nel bosco a metà strada all’altezza dei resti di Sant’Angelo, dove potrà prendere posto in un teatro naturale per divertirsi e per ridere con lo spettacolo di cabaret a cura di Noidellescarpediverse e Alan&Lenny.

La prima coppia vanta un repertorio di personaggi particolarmente vasto con cui ha raggiunto notorietà anche a livello nazionale (fino ad arrivare a Zelig Off su Canale5) e, nel corso di “Risate nel bosco”, proporrà due improbabili animalisti-ecologisti alle prese con cuccioli da salvare ed energie alternative da spiegare, presentando anche un pezzo con una speciale dedicata a Greta Thunberg. Al loro fianco saranno presenti i casentinesi Alan&Lenny con maghi e improbabili vallette, cow-boy dalla facile battuta e incalliti giocatori di “Indovina Chi?” che permetteranno di rivivere alcune delle gag con cui sono sbarcati in trasmissioni come TalentNight di Italia1 o Metropolis su Sky Comedy Central. «Noidellescarpediverse e Alan&Lenny – commenta Boncompagni, – saranno per la prima volta insieme nella notte di “Risate nel bosco” che regalerà forti emozioni tra la passeggiata sulla via medievale sotto le stelle, il teatro naturale accanto all’antica pieve e la simpatia del cabaret».