Il Tirolo sbanca in Piazza Grande. Per i più piccoli Babbo Natale e il villaggio Lego

Un fine settimana all’insegna del pienone in piazza Grande dove la Confcommercio ha allestito il villaggio Tirolese e la grande Baita.

Non solo, per i più piccoli c’è la casa di Babbo Natale. E al Prato il maxi tendone Lego. Sempre sotto alla regia di Ascom, che collabora con la Fondazione Arezzo In Tour alla realizzazione della Città del Natale.



E in questo weekend in piazza Grande si respira un’atmosfera particolare tra le casette con prodotti natalizi e le specialità tirolesi che si fondono con banchi della Fiera Antiquaria, sistemati sotto alle Logge Vasari e anche nel mattonato, nella striscia davanti al palazzo di Fraternita e all’abside della Pieve.

Fin dalla mattina moltissimi i visitatori. Addirittura una comitiva da Taranto.