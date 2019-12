Nasce il Team Nbs Ronda Ghibellina

A due mesi dalla 10a edizione di Ronda Ghibellina Trail, presentato il sodalizio con l’azienda Nbs. Nella squadra anche Francesco Bianchini, Cristian Caselli e Tatiana Maccherini

CASTIGLION FIORENTINO – A due mesi dalla “decima” di Ronda Ghibellina, la gara trail-running che apre la grande stagione nazionale lungo l’ormai leggendario “anello ghibellino” che solca le creste delle montagne e colline che sovrastano la Val di Chio, gli sparvieri gialloneri diretti da patron Renato Menci si rinnovano il look. Grazie alla stretta partnership con Nbs nasce ufficialmente il Team Nbs Ronda Ghibellina che vede schierati, fra gli altri, i top runner Francesco Bianchini (new entry nella squadra castiglionese), Cristian Caselli e Tatiana Maccherini, nomi conosciuti e stimati nel panorama del trail-running italiano, pronti e desiderosi di lasciare il segno con la nuova maglia. Ma c’è dell’altro. Nbs, l’azienda che distribuisce i “rivoluzionari” blocca-lacci che rappresentano un dispositivo fondamentale per la stabilità della scarpa in uno sport così “traumatico” come la corsa in natura, legherà il suo marchio anche all’evento del 25 e 26 gennaio 2020.

Nbs Ronda Ghibellina Trail conferma il programma già visto nell’edizione 2019, spalmato su due giornate e con quattro distanze che spaziano dai 10 km “abbordabili” della Sky Night prevista il sabato in notturna ai 70 km della Ghibellina Plus che, invece, occuperà praticamente tutto l’arco delle ore di luce della domenica, dalle 6 al tramonto. Un weekend invernale all’insegna della natura vissuta col cuore e col sudore, fra storie di vita e di sport, per un evento che nel corso di un decennio è nato da zero ed è cresciuto al punto di attirare un movimento di circa mille partecipanti competitivi, grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, di tutte le associazioni che sono attivamente coinvolte nell’organizzazione (in primis Gruppo Storico, Geco e Vab) e dei tanti sponsor. Nella batteria delle partnership tecniche, accanto a Nbs, hanno confermato il loro pieno sostegno Hoka One-One e Tornado Nutrition.

Sulla piattaforma online Endu sono già aperte le iscrizioni alle quattro gare in programma: Ronda Sky Night 10k 600d+; Ronda Assassina 25k 1200d+; Ronda Ghibellina 45k 2500d+; Ronda Ghibellina Plus 70k 3800d+ (alla quale è già iscritto il vincitore del Tor des Glaciers Luca Papi).