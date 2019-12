Il vice sindaco di Poppi Riccardo Acciai ha rappresentato l’Unione dei Comuni a Bruxelles

Si è conclusa con successo la tre giorni del vice sindaco di Poppi Riccardo Acciai a Bruxelles, dov’è stato invitato in rappresentanza dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

L’occasione è stata doppia, perché oltre ad aver partecipato alla vestizione del Manneken Pis, il bimbo simbolo della città sede del Parlamento europeo, con il panno Casentino, Acciai ha preso parte ad un importante incontro con i funzionari EASME che gestiscono i fondi europei per la piccola e media impresa.

“Sono molto soddisfatto di aver partecipato all’incontro, raccogliendo esperienze ed informazioni da tradurre nel nostro territorio in opportunità per accedere a fondi europei per le piccole e medie aziende. Credo infatti che sia necessaria una nuova programmazione dei bandi che tenga conto delle esigenze specifiche dei territori – ha dichiarato Acciai – è stato un onore per me rappresentare gli 8 comuni dell’Unione in un’occasione così importante in cui insieme agli altri amministratori della vallata ci siamo mossi in modo unitario, portando in Europa la voce di tutto il Csasentino. Un ringraziamento va alla dottoressa Claudia Guerrini dell’ufficio EASME, alla rete produttori del panno casentino” e all’associazione “Amici del Ricciolo” che hanno organizzato l’evento.

Nell’occasione Acciai ha visitato anche le aule del Parlamento Europeo incontrando funzionari e collaboratori dell’eurodeputata Simona Bonafè. In occasione della vestizione del Manneken Pis, è stata donata alla EASME (Agenzia Esecutiva per le PMI) una bandiera con il logo del Programma Life in Panno Casentino, la bandiera è stata realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico “G. Giovagnoli” di Sansepolcro nell’ambito di un progetto PON (Programma Operativo Nazionale ).