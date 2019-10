Il Volo: esce in tutto il mondo il The Best of

Dopo il successo del tour estivo in bellissime e suggestive location, dalla Cava del Sole di Matera al Teatro Antico di Taormina, e prima di partire per il tour in Sud America, Il Volo ha annunciato l’imminente uscita di 10 Years, il best of che racchiude la carriera di tre voci uniche che hanno superato i confini nazionali vendendo milioni di dischi e scalando le classifiche di tutto il mondo.



Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.



Il loro ultimo album “Musica”, contenente il brano “Musica che resta” che li ha portati sul podio del Festival di Sanremo, ha confermato ulteriormente il successo mondiale del trio arrivando nella la TOP 10 di iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele e entrando al secondo posto della classifica giornaliera dei dischi più venduti in Giappone.

10 Years uscirà venerdì 8 novembre in tutto il mondo in varie versioni, compresa una ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese, racchiudendo il meglio del repertorio de Il Volo, dal bel canto della tradizione italiana agli evergreen americani.

La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live.



Dal 3 ottobre Il Volo sarà in tour in America Latina, dal Mexico al Brasile dove sono in programma ben 6 date.

Dal 1 febbraio invece sarà impegnato nel North American Tour, visitando ben 12 Stati e tenendo concerti tra gli altri al Radio City Music Hall di New York.