Importante incarico “romano” per l’ingegnere aretino Marco Becucci

Importante incarico nazionale per l’ingegnere aretino Marco Becucci: la recente Assemblea Nazionale di INARSIND, nella quale è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo per gli anni 2019-2023, lo ha eletto segretario nazionale con Presidente l’Ing. Roberto Rezzola di Brescia.

Inarsind è la prima Associazione Nazionale di intesa sindacale di Architetti ed Ingegneri liberi professionisti in Italia. L’Associazione ha sezioni provinciali in tutto il territorio italiano ed è parte sociale attraverso Confprofessioni.

Si tratta quindi di un incarico di grande prestigio e importanza per il professionista nostro concittadino, da sempre impegnato per la difesa e la promozione della libera professione.

“Ho accettato con grande entusiasmo questo incarico – spiega Becucci – perché Inarsind ha sostenuto e sostiene la tutela della libera professione e degli interessi morali, intellettuali, economici, venali e professionali degli ingegneri e architetti liberi professionisti”.

“Nell’ambito di queste finalità, – spiega ancora l’ingegnere aretino – Inarsind svolge ogni azione diretta e indiretta per la salvaguardia e la valorizzazione della libera attività a favore del processo di sviluppo sociale, economico e tecnico del Paese sia nell’ambito nazionale che in quello internazionale”.