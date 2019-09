In vasca ad ogni età: al via la stagione dei Master della Chimera Nuoto

Il nuoto sportivo ad ogni età. La Chimera Nuoto ha ripreso l’attività con il settore Master che, rivolto ai nuotatori con più di venticinque anni, fa affidamento su un numeroso gruppo di trenta adulti che sono tornati in vasca dopo la pausa estiva negli allenamenti ospitati dal palazzetto del nuoto di Arezzo e dalla piscina comunale di Foiano della Chiana per farsi trovare pronti in vista dei prossimi campionati regionali e nazionali.

Di stagione in stagione, questa categoria aumenta sempre più i propri numeri attraverso l’inserimento di ex nuotatori, di atleti che hanno terminato il percorso nel settore giovanile o dei migliori allievi emersi dalla scuola nuoto, potendo oggi vantare una squadra con componenti di tutte le età che spaziano dai venticinquenni agli ultrasessantacinquenni.

La bontà di questo percorso sportivo, seguito dai tecnici Marco Licastro e Iuri Cornacchini, è testimoniata da un palmares che, ogni anno, si arricchisce di nuovi successi e nuove soddisfazioni: solo nel 2019, ad esempio, sono arrivate sette medaglie ai Campionati Toscani e il successo ai Campionati Umbri come miglior squadra extraregione. «Il nostro obiettivo – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – è di costituire un gruppo di Master sempre più numeroso e competitivo. Questo settore permette di praticare nuoto ad alto livello a tutte le età facendo affidamento sull’inserimento in una squadra sportiva, sulla presenza di tecnici qualificati e su un programma di allenamenti orientato ad un continuo miglioramento per imporsi e trovare soddisfazioni in manifestazioni organizzate in tutta la penisola».

L’ingresso nel settore Master richiede una padronanza di base nei vari stili, nel galleggiamento, nella respirazione, nella partenza, nelle virate e negli altri elementi tecnici dello sport, dunque la Chimera Nuoto è impegnata anche in una preparazione propedeutica alla pratica agonistica attraverso la scuola nuoto per adulti. I corsi, ospitati dalle piscine di Arezzo e Foiano della Chiana, si sviluppano attraverso cicli di nove allenamenti rivolti a chi ha superato i diciotto anni che permettono anche ad allievi completamente inesperti di imparare a nuotare e di gettare le basi per un eventuale percorso sportivo. «“Non è mai troppo tardi per iniziare a nuotare” – aggiunge Magara, – è uno dei motti che animano la nostra attività. Il nuoto è uno sport che, facendo affidamento sulle caratteristiche dell’acqua, può essere praticato da persone di tutte le età e di tutte le condizioni fisiche che, in ogni fase della loro vita, possono vivere un percorso sportivo fatto di allenamenti e di gare, di confronto e di miglioramento, di emozioni e di soddisfazioni».

Arezzo, venerdì 13 settembre 2019