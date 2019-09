Incidente in A1, due feriti. Traffico interrotto

Incidente poco prima di mezzogiorno sull’A1, tra Sinalunga e Monte San Savino, al chilometro 375 in direzione nord.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due moto. Due le persone ferite, un uomo e una donna. Si tratta di una 69enne che ha riportato politrauma ed è andata in arresto cardiorespiratorio. E’ stata trasferita a Careggi con l’elisoccorso in codice rosso. L’uomo, 70 anni, ha riportato trauma facciale ed è stato portato dal 118 di Siena all’ospedale San Donato di Arezzo. Erano su due moto diverse ma viaggiavano insieme. Entrambi sono di Roma. L’incidente tra i due, che si sarebbero tamponati, è avvenuto nel Comune di Lucignano.

E’ stato allertato Pegaso.

Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso ed il traffico è stato riaperto intorno alle 14.30.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Al momento, si registrano 6 km di coda in direzione di Firenze.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Valdichiana, di percorrere la Strada Provinciale 327 verso Fogliano per poi seguire le indicazioni per Pieve al Toppo, quindi Badia al Pino, in modo da raggiungere Arezzo dove rientrare in autostrada in direzione di Firenze.

IN AGGIORNAMENTO