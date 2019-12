Infermieri aretini impegnati nella solidarietà. Termografo donato al centro Bartolomania grazie a Prestigiacomo

Anche quest’anno gli infermieri aretini impegnati in un gesto di solidarietà, grazie alla donazione di Roberto Prestigiacomo

Rinnovando la tradizione che vuole l’Ordine delle professioni infermieristiche impegnato in un regalo alla comunità in occasione del Natale, anche quest’anno un importante gesto benefico vedrà impegnati gli infermieri aretini.

“Lo scorso anno abbiamo donato il defibrillatore in via Marco Perennio, vicino alla nostra sede -, spiega il Presidente dell’Ordine di Arezzo Giovanni Grasso. Quest’anno, grazie al gesto di generosità di Roberto Prestigiacomo, il centro ippoterapico Bartolomania Ranch di Terontola avrà un termografo per la ricerca sui disturbi neuromotori e sui benefici della terapia a mezzo del cavallo. Parlo di ricerca perché grazie a questa buona azione siamo riusciti ad avere la collaborazione di Michele Giuseppi, studente del corso di laurea in infermieristica dell’Università di Siena e della docente e relatrice Laura Picchioni.

Quella che presentiamo è un’esperienza unica in Italia, e sono felice che Arezzo si dimostri una volta di più realtà all’avanguardia e anticipatrice di un importante studio che darà un risultato obiettivo sui benefici della terapia con il cavallo”. Un gesto, quello della donazione, partito da un fatto di cronaca di cinque anni fa, come ha spiegato Roberto Prestigiacomo: “Si tratta di una denuncia per tentata corruzione che mi ha visto protagonista nella veste di agente della polizia locale per il quale ho avuto un risarcimento in sede civile che ho deciso di devolvere per scopi benefici trasformando così una brutta questione in un aiuto alle persone in difficoltà. L’ho fatto con il cuore, e vorrei dedicare questo gesto non soltanto ai bambini che ne potranno beneficiare ma anche alla mia famiglia, in particolare a mia figlia”, ha concluso Prestigiacomo.

L’attività di riabilitazione equestre svolta dal Bartolomanie Ranch è stata illustrata da Luca Ciampi, infermiere e membro dello staff della struttura. “Lavoriamo nel campo della riabilitazione equestre dando ai ragazzi diversamente abili che ci frequentano la possibilità di avere intanto uno svago, ma in prospettiva anche un’opportunità di lavoro affidandogli la gestione della struttura. Con questo studio vogliamo dimostrare che l’ippoterapia non ha solo benefici di tipo psicologico, ma anche sul piano fisico e riabilitativo e il termografo è lo strumento che serve a misurare questi benefici tramite la misurazione del calore prima e dopo la cavalcata”, ha spiegato Luca Ciampi. La ricerca, che dovrebbe fornire i suoi risultati, sarà illustrata in un incontro in programma al Bartolomania Ranch in località Landrucci a Terontola sabato 21 dicembre a partire dalle 10.30, con la partecipazione di esperti sia a livello medico che equestre e alla presenza del Sindaco di Cortona Luciano Meoni.