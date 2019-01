Inizia il ritorno dell’Amen sul campo della capolista Quarrata

Neanche il tempo di gustarsi la vittoria di Colle Val d’Elsa che l’Amen Scuola Basket Arezzo deve affrontare un’altra trasferta. La prima giornata del girone di ritorno infatti vedrà la squadra di coach Serravalli impegnata sul parquet della capolista CLS Quarrata. L’incontro in programma alle ore 18 di domenica sarà arbitrato dai Sigg. Puocci di Firenze e Luppichini di Viareggio (LU). Per gli amaranto si tratta della seconda trasferta consecutiva contro un avversario di alta classifica, intorno all’esperienza e alla sostanza di Fiorello Toppo, coach Valerio può contare su di un roster che con il passare delle giornate ha dimostrato solidità tanto da ritrovarsi con merito in testa alla classifica al giro di boa del campionato. Per l’Amen dunque una gara molto stimolante dopo l’ottima prestazione di Colle, una partita dove poter misurare quelle che possono essere le reali possibilità della squadra in vista della seconda e decisiva fase di stagione.

Torna invece a giocare davanti al pubblico amico l’Amen nel campionato di Promozione che domenica alle ore 18,15 al Palasport Estra ospiterà la Fides Montevarchi, le sfide più importanti del fine settimana vedono la Chimet Under 16 Eccellenza affrontare la trasferta di Livorno sponda Don Bosco e la sfida tra capoliste nell’Under 18 Gold con la Tecnoil SBA impegnata ad Empoli con il Biancorosso.

Tre anche le squadre del Minibasket Nova Verta in campo , sabato gli Aquilotti 2008 ospitano Sansepolcro, mentre gli Esordienti 2007 Rosso giocheranno a Firenze con il Pino. Infine domenica mattina gli Scoiattoli 2010 affronteranno al Palasport Estra il CMB Valdarno.