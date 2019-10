“Io non rischio”, domenica 13 ottobre in piazza Guido Monaco con la Misericordia

“Io non rischio”

Ecco un’altra edizione della campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione civile.

Domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Arezzo partecipa alla campagna “Io non rischio”.

Volontari della Misericordia di Arezzo saranno dunque in piazza Guido Monaco ad Arezzo con il nostro punto informativo pubblico sul rischio alluvionale.

Il cuore dell’iniziativa è proprio il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza. In questo punto divulgativo ognuno potrà così informarsi presso il nostro personale su quali siano i più idonei comportamenti da tenere per prevenire e ridurre i rischi connessi nello specifico ai fenomeni alluvionali, o per contenerne le conseguenze qualora gli eventi di questo tipo – purtroppo sempre più frequenti date le trasformazioni in atto nel clima a livello planetario – si verifichino comunque.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

A questo link il nostro precedente articolo di preannuncio dell’operazione: https://www.misericordiaarezzo.it/flat/page.asp…

Per informazioni preliminari più approfondite circa la zona di Arezzo: areaemergenze@misericordiaarezzo.it 348 1516194.