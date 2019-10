Istituita la consulta comunale per la promozione delle pari opportunità. Critiche le opposizioni

Istituita con 18 voti favorevoli, un contrario e 8 astenuti su proposta dell’assessore Tiziana Nisini la consulta comunale per la promozione delle pari opportunità. Ne fanno parte l’assessore alle pari opportunità, il presidente della omonima commissione provinciale, il dirigente competente, le donne elette in Consiglio Comunale, un rappresentante per ciascun gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale, un rappresentante per ciascuno dei movimenti o associazioni locali che si candidano a partecipare all’organo consultivo a seguito di bando pubblico dal quale dovranno risultare specifiche esperienze sulla tematica.

La durata della consulta è pari a quella del Consiglio Comunale. Deve essere convocata dal presidente, l’assessore o un suo delegato, almeno due volte all’anno.

Critiche le opposizioni. Francesco Romizi: “mi chiedo: quante riunioni saranno fatte della consulta da qui alla fine della consiliatura? Cos’è questa delibera se non uno strumento da campagna elettorale?” Barbara Bennati ha annunciato il voto di astensione “a malincuore” del Pd. Marco Casucci: “mi pare che atteggiamenti propagandistici siano patrimonio di altri, di chi come il consigliere Romizi presenta 33 emendamenti”.