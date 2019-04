ITS Starting Now, quando la formazione diventa spettacolo

Al Teatro dei Rinnovati di Siena, ITS Energia e Ambiente, insieme alle altre Fondazioni ITS della Toscana, offre uno spettacolo educativo per presentare a centinaia di studenti il percorso formativo e le opportunità del Sistema ITS

Ormai da alcune settimane, la Fondazione ITS Energia e Ambiente è impegnata in una campagna di orientamento che ha visto coinvolte decine di scuole superiori e centinaia di studenti. Obiettivo primario, è quello di presentare il Sistema ITS e offrire così, ai giovani diplomandi, una terza via che permetta loro di arricchire il proprio percorso formativo. Gli istituti ITS, grazie alla forte sinergia con il mondo delle imprese, rappresentano oggi più che mai un’opzione estremamente interessante, per tutti quei giovani che vogliono una formazione altamente qualificata e specialistica. Gli Istituti Tecnici Superiori, nel panorama formativo italiano, rappresentano il modello più evoluto di integrazione tra scuola e lavoro e in questo la Fondazione ITS Energia e Ambiente è sicuramente esempio virtuoso, potendo annoverare tra i propri partner importanti realtà imprenditoriali italiane.

Dichiara il Presidente della Fondazione ITS Energia e Ambiente, Francesco Macrì “Le imprese sono coinvolte direttamente nella programmazione dei profili professionali, dei percorsi e dei tirocini formativi, permettendo così di definire un piano di studi fortemente orientato all’inserimento occupazionale dei diplomati ITS”

Oltre ad un forte impegno dal punto di vista pratico, punto di forza degli ITS a livello formativo è sicuramente la parte teorica, garantita da un corpo docente altamente qualificato e che proviene direttamente dal mondo delle imprese.

Continua Francesco Macrì, che è anche presidente di Estra, importante multiutility che opera in tutto il territorio nazionale: “Le aziende come Estra, cercano spesso figure professionali da inserire nel processo produttivo e la formazione ITS, da questo punto di vista, rappresenta un serbatoio di professionalità incredibile per le aziende.”

L’occasione di Siena è un modo nuovo, giovane e interattivo, per promuovere il Sistema ITS. In queste azioni la Fondazione ITS Energia e Ambiente crede fortemente e continuerà, insieme a tutte le altre Fondazioni della Toscana, a lavorare per diffondere la conoscenza di questo percorso formativo

La vita è fatta di scelte… l’importante è conoscere tutte le opzioni!