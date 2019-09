Joshua Vagheggi è campione regionale di lancio del martello

L’Alga EtruscAtletica ha gareggiato ai Campionati Regionali Individuali Cadetti di Piombino

Nel salto triplo, Tommaso Montaini è arrivato secondo e ha colto il pass per i Campionati Italiani

L’Alga EtruscAtletica festeggia un titolo toscano e una qualificazione per i Campionati Italiani. Gli atleti nati nel 2004-2005 hanno gareggiato ai Campionati Regionali Individuali Cadetti di Piombino e, in una delle ultime gare dell’anno prima della pausa tra autunno e inverno, sono riusciti a raggiungere tante belle prestazioni nelle varie discipline di corsa, lanci e salti. Tra i piazzamenti più significativi rientra il secondo posto di Tommaso Montaini nel triplo, con l’aretino che è riuscito a saltare fino a 12.72 metri con cui ha fissato il suo nuovo record personale, ha meritato l’argento e ha raggiunto il risultato minimo per accedere alle finali dei Campionati Italiani di categoria. La manifestazione tricolore, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre a Forlì, vedrà l’Alga EtruscAtletica schierare due suoi rappresentanti perché, oltre a Montaini, in precedenza aveva conquistato il pass anche Federico Rubechini nel salto in alto. I due atleti vivranno ora le emozioni di sfidare i migliori coetanei della penisola con l’obiettivo di provare ad inseguire il titolo nazionale.

Il miglior risultato ai Campionati Regionali Individuali è stato firmato da Joshua Vagheggi che, nel martello, ha meritato il titolo di campione regionale con un ottimo lancio di 37.85 metri, mentre lo stesso Rubechini si è piazzato anche quarto nei 100 ostacoli con 15.15 secondi e secondo nel salto in alto con 1.78 metri (in quest’ultima gara era presente anche Montaini che ha chiuso per quarto con 1.66). Nella squadra femminile, invece, ha ben figurato Rachele Pellegrini che ha raggiunto il quinto posto nel salto in lungo con 4.63.

«Il nostro obiettivo – commenta Gloria Sadocchi, responsabile del settore agonistico dell’Alga EtruscAtletica, – era di riuscire a meritare qualche qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti, potendo così scendere in pista nella più importante gara tricolore che chiude la stagione. Rubechini e Montaini sono riusciti a raggiungere questo traguardo e ora intensificheremo gli allenamenti per regalarci qualche soddisfazione a livello nazionale».