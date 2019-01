Juniores, Orange Don Bosco – Tegoleto, si inizia il girone di ritorno da capolisti

Sabato 19 Gennaio si disputa la diciottesima giornata del campionato Juniores del girone A della Provincia di Arezzo (prima di ritorno) con l’Orange Don Bosco che ospiterà davanti al proprio pubblico il Tegoleto.

Gli arancioni, reduci dal netto successo casalingo per 7-2 con la Faellese, sono in testa alla classifica, in coabitazione dell’Atletico Levane Leona con 41 punti, in virtù di 13 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con un parziale di 50 reti siglate e 13 incassate.

Gli ospiti, invece, reduci dalla vittoria esterna per 4-0 sul campo del Capolona Quarata sono quinti in graduatoria con 33 punti, avendo collezionato 10 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte con uno scores di 25 reti realizzate e 20 subite.

Nella gara d’andata pareggio per 2-2 sul campo del Tegoleto.

Di seguito le dichiarazioni pre gara del mister Franchi : “Sabato iniziamo il girone di ritorno affrontando una partita difficile contro la quinta in classifica, un vero e proprio scontro diretto contro una squadra che ci ha fermati sul pareggio nella gara d’andata; occorre scendere in campo determinati e con la giusta concentrazione per portare a casa l’intera posta in palio e mantenere la vetta della classifica”.

Partite XVIII giornata, campionato Juniores

Alberoro 1977 – Castiglionese

Arno Castiglioni Laterina – Pieve al Toppo 06

Atletico Levane Leona – Fratta Santa Caterina

Capolona Quarata – Bucinese

Castelnuovese – Santa Firmina

Falterona Alto Casentino – Rassina

Indomita Quarata – Faellese

Orange Don Bosco – Tegoleto

Terranuova Traiana – Marino Mercato Subbiano

Classifica campionato Juniores

Orange Don Bosco 41, Atletico Levane Leona 41, Terranuova Traiana 39, Marino Mercato Subbiano 33, Tegoleto 33, Castiglionese 31, Falterona Alto Casentino 26, Santa Firmina 26,Arno Castiglioni Laterina 24, Bucinese 23, Pieve al Toppo 06 22, Rassina 21, Indomita Quarata 20, Castelnuovese 13, Fratta Santa Caterina 12, Faellese 10, Alberoro 1977 10, Capolona Quarata 3.