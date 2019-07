La Bike Beach to Beach passa da Arezzo

Bike Beach to Beach: una Adriatico-Tirreno in tre tappe per un totale di 360 chilometri. Protagonisti le bike, sterrati, strade secondarie, paesaggi unici

Sabato 7 settembre il passaggio ad Arezzo

Bike Beach to Beach.

È la tre giorni in bike, organizzata dall’Associazione sportiva Rossi 4 X 4, patrocinata dal Comune di Arezzo, da costa a costa, Adriatico-Tirreno.

Pedalando tra percorsi fuoristrada, paesaggi e centri storici.

Tre tappe: 6, 7 e 8 settembre, con partenza da Rimini e arrivo a Marina di Grosseto. Ciascuna di 120 chilometri. Arezzo, geograficamente, è nel cuore di questo percorso e la città sarà interessata direttamente dal passaggio dei partecipanti durante la seconda tappa da Sansepolcro a Chianciano.

Una sorta di revival di quanto accaduto lo scorso anno quando si tenne la prima edizione della corsa.



L’assessore allo sport Tiziana Nisini: “”un bellissimo evento che farà tappa ad Arezzo, una pedalata non competitiva, fuoristrada, soprattutto per cicloturisti, organizzata da una realtà molto attiva nel territorio e che spazia dall’’automobilismo ai pedali. La Bike Beach to Beach attraverserà 5 province e 40 Comuni d’Italia, tanto per dare un’idea dello sforzo organizzativo compiuto“”.

Il presidente di Estra, Francesco Macrì: ““in auto è difficile ma in bici è possibile. Bike beach to beach realizza un vecchio sogno e cioè il collegamento tra Adriatico e Tirreno. Lo fa nel segno dell’ambiente, della valorizzazione dei territori, nel riproporre la qualità della mobilità su bici. Tutti temi cari a Estra che quindi sostiene il progetto dell’associazione Rossi 4×4 con la condivisione del Comune di Arezzo””.

“La Rossi 4×4 – ha precisato il presidente Stefano Rossi – ha come punta di diamante l’’attività automobilistica e il settore Fuoristrada grazie al sottoscritto, pilota e navigatore che partecipa all’’Africa Eco Race, la ex Parigi-Dakar.

Per quanto riguarda il ciclismo ci tuffiamo in questa avventura, ancora una volta con entusiasmo, nel rispetto dell’’ambiente e per promuovere le attività sportive all’’aria aperta.

I tracciati delle tappe sono sicuramente insoliti, evitano il più possibile le strade asfaltate per permettere di apprezzare la bellezza dei territori.

La formula, tuttavia, è molto attenta al grado di soddisfazione dei ciclisti. I punti di ristoro, ad esempio, sono molto apprezzati, a detta dei partecipanti.

La presenza costante lungo percorso di personale dello staff garantisce supporto e sicurezza”.

Per informazioni sulla Bike Beach to Beach: c’’è il sito www.bikebeachtobeach.com per conoscere le caratteristiche del percorso, anche grazie a foto e video, e i riferimenti con le agenzie che curano le prenotazioni alberghiere.

Non mancano la pagina Facebook e l’’account Instagram: bikebeachtobeach.

La e-mail è bikebeachtobeach@gmail.com.

Le iscrizioni sono possibili fino a mercoledì 31 luglio, poi apriranno le iscrizioni giornaliere alle singole tappe.

Occorre essere in regola con la certificazione medico-agonistica.

A proposito di iscritti, a oggi, se ne contano 60.