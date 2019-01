La compagnia del Polvarone conquista anche Cortona

Grande successo per il Polvarone anche al Teatro Signorelli di Cortona. La serata organizzata per raccogliere Fondi per Casa Thevenin è stata molto gratificante per la compagnia teatrale aretina, che si esibiva per la prima volta sul palcoscenico cortonese. La commedia E’NATALE… NON BADARE è piaciuta molto al pubblico locale. Fin dalle prime battute applausi e calorose sottolineature per la trama ben costruita con attori brillanti e ben caratterizzati.

Il ritmo sempre incalzante, i detti in vernacolo che riportavano alla mente ricordi personali sono stati molto apprezzati dal pubblico, che alla fine ha tributato tanti applausi ai protagonisti della serata. La commedia scritta e diretta da Roberta Sodi si avvia a diventare l’ennesimo successo stagionale del Polvarone che nello spazio di appena due settimane ha fatto il sold out al Petrarca e affollato il Signorelli di Cortona.

Due teatri di grande fascino, che fanno da prologo ad un calendario stagionale già molto intenso per la Compagnia del Polvarone. Molto soddisfatto anche il Presidente del Thevenin Sandro Sarri che prima dello spettacolo ha ringraziato l’Amministrazione Comunale di Cortona per il fattivo contributo alla riuscita della serata.