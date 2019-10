La Compagnia del Polvarone in scena al Teatro degli Antei di Pratovecchio

Torna sulla scena la Compagnia del Polvarone e lo fa su uno dei palcoscenici più importanti della Provincia: Il Teatro degli Antei di Pratovecchio.

L’iniziativa come ormai nella tradizione del Polvarone ha una finalità benefica e questa volta a fruirne sarà la FONDAZIONE ALICE, da anni attiva in Casentino con una casa per disabili e le loro famiglie, immersa nel verde e nella natura.

Lo spettacolo è l’ultima commedia della compagnia guidata da Roberta Sodi: LA CALUNNIA E’ UN VENTICELLO, già andata in scena con grande successo in Piazza San Domenico nella settimana di CERTE NOTTI e al Centro Affari di Arezzo per il Calcit. L’appuntamento all’Antei è per sabato 12 ottobre alle 21, l’ingresso sarà ad offerta libera e finalizzato come detto ad aiutare la Fondazione Alice. Ricordiamo tutto il gruppo del Polvarone che sarà in scena a Pratovecchio Oltre alla regista Roberta Sodi ci saranno Mario Francoia, Paola Poggioni, Enrico Roncucci, Roberto Mazzeschi, Amedeo Catarmi, Dalida Caccialupi, Antonio Saturno, Liliana Rossi, Loli Borghini, Sara Mancini, Egisto Tavanti, Tommaso Laurenzi e Ivo Sodi.