Nel parco nazionale delle Foreste casentinesi la IV edizione del Libra Book Festival

Dove la letteratura incontra la Natura.

Raggiolo-La Verna-Vallesanta, da domani al 13 ottobre.

Libra Casentino Book Festival, festival che celebra la montagna nel parco nazionale delle Foreste casentinesi, ha saputo conquistare un pubblico fedele e il coinvolgimento di grandi scrittori. Tra gli ospiti delle passate edizioni troviamo autori di successo come Paolo Cognetti, Tiziano Fratus, Claudio Morandini, Enrico Camanni, Sandro Campani e Maurizio Maggiani.

L’evento, che da questa edizione vede la direzione artistica affidata a Paolo Vachino, ha come sottotitolo “Per valli, vette, crinali e confini”, da intendersi anche in senso allegorico. “Valli e crinali” sono il pretesto per parlare della vita lontano dai centri urbani. Lo spopolamento e il riavvicinarsi alla montagna, il paesaggio fragile e la tutela dell’ambiente montano, l’attenzione e il rispetto per la cultura e la memoria locale, la mobilità sostenibile e la salvaguardia delle economie dell’Appennino sono tematiche da sempre care a Libra.

Di tutto questo si parlerà con l’antropologo Marco Aime, il paesologo Franco Arminio e gli scrittori Bruno Arpaia, Paolo Ciampi, Michele Marziani, Ivan Fantini, Paolo Merlini e Maurizio Silvestri. Si consolida dunque l’identità di Libra: evento letterario diffuso e festival “slow”, dell’ascolto, che offre la possibilità di partecipare a tutti gli eventi (gratuiti) in programma, garantiti anche in caso di maltempo.

Le giornate di Libra si confermano ricche di eventi collaterali e alcune novità, tra cui il progetto speciale “Per te, Milad, la vita vale davvero la vita”, a cura della scultrice Teresa Ricco e del musicista polistrumentista Ciro Buttari, con incontri-laboratori di scultura nelle scuole; il “Dopofestival”, raduno notturno per parlare a ruota libera degli argomenti in programma; i laboratori di acquerello con i pittori Claudio Jaccarino e Max Masa; il concerto del sabato (Giorgio Canali -ex chitarrista dei CCCP- e la sua band Rossosolo); la mostra di immagini “Il bosco dentro e fuori” di Sara Brezzi; le escursioni in compagnia degli autori nei boschi; buon cibo con prodotti tipici locali e ancora tanta musica con il poli-strumentista Ciro Buttari e il gruppo Contrada Lamierone.

Il programma si apre venerdì 11 a Raggiolo. Alle 18 si potrà partecipare ad una camminata al tramonto con gli “scrittori viaggiatori” Maurizio Silvestri e Paolo Merlini (con ritrovo presso l’ecomuseo della castagna).

Alle 20 la “Brigata di Raggiolo” propone una cena a prezzo fisso (12 euro). Alle 21 “Il suono della solitudine” sarà il titolo dell’incontro con lo scrittore romanziere Michele Marziani. Alle 22 sarà la volta di “La musica della vita”, note di Ciro Buttari. A seguire, “Dopofestival!”, consisterà in una assemblea notturna, che si ripeterà tutte le serate, aperta a incursioni e scorribande nei territori del reale e del fantastico.

Sabato il programma in Vallesanta si apre presso l’agriturismo “Il Doccione” alle 10. “Qualcosa là fuori” è una camminata con lo scrittore traduttore Bruno Arpaia. Alle 12 si potrà partecipare alla presentazione della guida “Alta via delle Marche”, con gli autori Luca Marcantonelli, Ruben Marucci e Nicola Pezzotta. Alle 13 il “pranzo musicale” (15 euro) sarà a cura della Vallesanta Corde e del Circolo Arcadia.

Sabato 12, a Corezzo, alle 16, “Territorio e comunità” sarà una camminata con l’antropologo scrittore Marco Aime (con ritrovo presso la Scuola di Corezzo). Alle 18 “Acquerello cinese”sarà il titolo del programma con i pittori acquarellisti Claudio Jaccarino e Max Masa. Seguirà “Il bosco dentro e fuori”, mostra per immagini a cura di Sara Brezzi Alle 19 , “Io la vedevo, dovevo”: il testo poetico verrà eseguito dallo scrittore “per urgenza” Ivan Fantini. La cena vedrà in campo la Pro Loco di Corezzo (15 euro). “Giorgio Canali & Rossosolo” saranno in concerto dalle 21. Seguirà “Dopofestival!”.

Domenica è dedicata al capoluogo, Chiusi della Verna. La “camminata poetica” con il poeta “paesologo” Franco Arminio (ritrovo presso il Comune) partirà alle 10. Il pranzo, alle 13, sarà a cura del Ristorante Letizia (25 euro). Alle 15 “L’ambasciatore delle foreste”, incontro con lo scrittore giornalista Paolo Ciampi. Alle 16 farà la sua comparsa la “Ritrattologia” del pittore maestro di macchie Claudio Jaccarino e del poeta verbiscalco Paolo Vachino. Chiuderà il programma della serata e del festival “Contrada Lamierone” in concerto.

Per l’intera durata del Festival ci saranno bookshop, acquerelli itineranti e intermezzi musicali.

Per i pranzi e le cene, a base di prodotti tipici locali, è obbligatoria la prenotazione via mail a info@cooperativainquiete.it o via sms al 347. 7321236.