La didattica del design del gioiello

Il Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo presente ad OROAREZZO 2019

Il Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo anche quest’anno è presente alla edizione primaverile della nota Rassegna Orafa in corso di svolgimento presso i Padiglioni di Arezzo Fiere e Convegni dal 6 al 9 aprile, con uno spazio ove vengono esposti i lavori degli alunni della Sezione Design del Gioiello.

Lo spazio è dedicato alla didattica della disciplina, dalla classe prima alla classe quinta, con particolare attenzione rivolta al processo evolutivo nelle varie fasi: dall’ideazione e progettazione dei monili, fino allo sviluppo della capacità realizzativa dei manufatti.

Nelle vetrine dello spazio espositivo, si possono infatti ammirare gli elaborati degli studenti progettati durante lo ore di lezione e realizzati nei laboratori della Scuola. Inoltre sono presenti altri prototipi nati dalla collaborazione del Liceo con importanti marchi del settore presenti sul territorio quali UNOAERRE e Graziella Group, realizzati nell’ambito di progetti speciali legati all’arte o a particolari commissioni.

Tali progetti nascono all’interno delle attività di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con le suddette aziende, associazioni di categoria del territorio come Confartigianato e CNA ed altri enti nazionali tra cui UNESCO.

Il programma di alternanza scuola-lavoro si prefigge come obiettivo di avvicinare concretamente gli allievi al mondo del lavoro attraverso stage nelle imprese orafe e prevede la realizzazione di progetti speciali nell’ottica di fornire l’opportunità di valide esperienze sia per lo studente che per l’impresa.

Docenti della Sezione Design del Gioiello:

Flavia Marioli, Maria Ministeri, Riccardo Misesti, Leonardo Vinci

OROAREZZO 2019 – Arezzo Fiere e Convegni 6-9 Aprile 2019 – Pad Chimera