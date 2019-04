L’Oroscopanzo di Lunedì 8 Aprile

L’Oroscopanzo, tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono

“Se vuoi essere davvero felice in amore e attrarre la persona e la relazione giuste per te, devi diventare genuinamente consapevole della tua energia sessuale e devi essere capace di godere al massimo delle sensazioni positive che ti può dare il tuo corpo e il rapporto con l’altra persona”.

Questa settimana l’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali, ha deciso di parlare di erotismo e sesso.

“Se non esprimi al meglio la tua energia sessuale, non solo limiti in maniera spesso definitiva la tua capacità di attrarre i partner che ti interessano o di far funzionare al cento per cento la relazione che hai, ma poni confini molto stretti a tutta la tua esistenza, abbassando di molto la qualità delle tue relazioni, comprese quelle con gli amici, i colleghi” afferma l’Oroscopanzo.

L’energia sessuale è la più potente energia che l’essere umano possiede ed è disponibile e si esprime sia a livello emotivo, sia a livello fisico.

Siamo allora pronte per partire per questo nuovo viaggio ad alto tasso erotico?

Ariete

In campo amoroso siete continuamente in movimento, in cerca di qualcuno o di qualcosa che possa stimolare la vostra indole appassionata.

Circondate da un’aura intensa e accattivante, è quasi impossibile resistere al vostro fascino.

Amate mettervi continuamente in gioco a livello sentimentale.

Che le cose vadano bene o meno, sarà certamente molto eccitante.

Mostrate il vostro lato migliore quando vi innamorate profondamente.

La vostra carica sensuale è pressoché irresistibile, assieme a tutta la vostra sensibilità e umanità.

Siete capaci di comprendere la bellezza del condividere ogni aspetto dell’esistenza con la persona al vostro fianco.

A livello sessuale siete tigri.

Predatrici dal portamento fiero ed elegante, vi buttate a capofitto verso la vostra preda.

Amanti vigorose e carnale, siete dotate di una resistenza illimitata.

Costantemente alla ricerca di nuove esperienze che possano appagare il vostro desiderio sessuale, la vostra carica erotica sembra davvero non avere limiti.

Attrici protagoniste durante l’atto sessuale, avete comunque bisogno di sentirvi legate al vostro partner non solo a livello erotico, ma anche a livello intellettuale.

Oltre ad essere molto esigenti sotto il profilo sessuale, sentite forte il bisogno di essere protette e rassicurate durante l’atto amoroso, soprattutto quando la stabilità della relazione è minata dalla gelosia.

Toro

A livello superficiale la vostra schiettezza e il carattere equilibrato potrebbero dare l’impressione di trovarsi di fronte a donne fredde e vuote a livello emotivo.

Andando a scavare più in profondità però ci si accorge di avere a che fare con donne estremamente passionali che aspettano solo il momento opportuno per rivelarsi agli altri.

Perennemente alla ricerca di comfort e sicurezza, potreste lasciarvi andare e correre qualche rischio solo in presenza di un partner dalla personalità forte e trascinante.

La vostra ostinazione si manifesta ogni qual volta cercate di raggiungere un obiettivo prefissato, sia in campo lavorativo che in campo affettivo.

Amore e sesso sono due aspetti imprescindibili della vostra vita, e non c’è motivazione che possa tenere separati l’uno dall’altro.

Siete spinte dal vostro amore per la bellezza e la perfezione, e risultate dotate di un fascino quasi irresistibile.

Amanti focose, siete in grado di soddisfare a pieno i bisogni sessuali del partner con prestazioni che possono proseguire per tutta la notte, inframezzati da conversazioni stimolanti, da giochi di seduzione indimenticabili, e, perché no, anche da pasti succulenti.

Intendete il sesso come una sorta di percorso catartico che conduce all’affrancamento da ogni aspetto pratico e da ogni difficoltà della vita.

Il benessere, sia fisico che interiore è la più grande vostra aspirazione, e il sesso è il principale mezzo attraverso il quale raggiungerlo.

Gemelli

Vivete l’amore come una sorta di gioco o di avventura, le componenti passionali ed emotive sono fondamentali.

Il vostro obiettivo è quello di trovare una persona che possa rendervi felici per sempre, ogni piccolo dubbio in proposito vi porterà a cercare da un’altra parte.

Una volta trovata la persona giusta, siete partner premurose e pronte a tutto pur di rendere felice la persona amata.

Nei momenti in cui non siete impegnate a livello sentimentale, vi sentite vuote e vulnerabili.

C’è sempre un alone di malinconia che vi circonda, l’unica cura efficace sembra essere proprio quella dell’amore.

A livello sentimentale non avete grandi pretese, il requisito fondamentale che una persona deve avere per conquistarvi è la capacita di tenervi testa sotto il profilo intellettuale.

Anche la componente sessuale è vista come un’esperienza mentale prima che fisica.

Una volta trovato l’amante perfetto, siete felici di sprigionare tutta la vostra carica sessuale: ogni senso deve essere coinvolto e stimolato perché l’atto sessuale diventi un’esperienza unica e sempre diversa.

Diversità e totalità, questo è ciò che pretendete da un rapporto amoroso.

Avete bisogno di una persona divertente, affidabile e che sappia mantenere il sorriso anche nei momenti più difficili.

Lo stimolo mentale è necessario per mantenere vivo l’interesse che nutrite nei confronti del partner.

L’amante ideale è colui che riesce a stupirvi e ad emozionarvi in qualsiasi situazione.

Se tutte queste richieste vengono soddisfatte, vi rivelerete partner calme e focose allo stesso momento, imprevedibili e premurose, amorevoli e sensuali.