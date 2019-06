“La disastrosa situazione del trasporto pubblico toscano”

“Nella disastrosa e surreale vicenda del trasporto pubblico toscano, ennesima dimostrazione del dilettantismo della giunta del Governatore Rossi, come al solito a rimetterci pesantemente saranno gli autisti. Il grido di allarme lanciato da questi ultimi è un appello a tutti gli organi istituzionali che deve essere ascoltato. Se ci fermiamo un attimo a riflettere, risulta evidente che nell’arco di pochi anni è stato svenduto il patrimonio della mobilità urbana pubblica per interessi politici. In una spirale sempre peggiorativa. E come beffa finale ci ritroviamo con un’azienda straniera che opera in regime di deroga, perché siamo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato che ci sarà a ottobre.

Come da copione comprovato negli ultimi anni, i nuovi momentanei gestori hanno subito deciso di tagliare i compensi di chi opera in strada. Mai nessuno che parli di tagli ai dirigenti o a prendere seriamente in considerazione un’eventuale lotta agli sprechi.

In attesa di nuovi sviluppi, bisognerà tenere le orecchie aperte e gli occhi puntati sulla vicenda. Per evitare che si passi sopra la pelle delle persone”.