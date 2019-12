La Gruccia riconosciuta di primo livello. 5 Stelle: “merito anche delle nostre battaglie”

Quartini (M5S): “Merito anche delle tante battaglie del MoVimento 5 Stelle.”

“L’ospedale di Montevarchi è stato classificato quale presidio di primo livello, si tratta di un importante riconoscimento per una struttura di riferimento per il territorio di ben due aree vaste. Come MoVimento 5 Stelle esprimiamo il nostro favore a questa decisione, anche perché tante sono le battaglie che abbiamo combattuto in questi anni per potenziare i reparti dell’ospedale di Montevarchi. La Giunta regionale, finalmente, inverte – almeno in questo caso – la tendenza ampiamente dimostrata negli ultimi anni nel voler depotenziare gli ospedali periferici toscani.

Ospedali che hanno sempre dovuto fare i conti più con i tagli, le riorganizzazioni, il continuo impoverimento che non con azioni decise di crescita e sviluppo. Ci auguriamo che questa inversione di tendenza non sia sporadica ma che possa trovare ampia applicazione anche nei confronti delle tante altre zone periferiche toscane.”