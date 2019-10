La maestra Gemma compie 100 anni: il comune di Castel Focognano in festa

La maestra Gemma Conti ha tagliato ieri, 10 ottobre 2019, l’invidiabile traguardo dei 100 anni. A festeggiarla il sindaco Remo Ricci e l’assessore alla cultura Rosetta Chianucci che le hanno portato i saluti e gli auguri di tutta la comunità. Nata a Castel Focognano, Gemma ha vissuto ed ha insegnato nelle scuole elementari di Rassina per tanti anni, diventando così l’educatrice di molti concittadini. Ha vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici, affrontando tante avventure, alcune tristi e altre felici.

“Non ho avuto il privilegio di averla avuta come insegnante, ma ciò che ha rappresentato la signora Gemma per il paese di Rassina in tantissimi anni di carriera professionale, l’hanno portata a diventare un personaggio onnipresente e conosciuto – ha commentato il sindaco Remo Ricci – la sua figura resterà per sempre associata alla professione di insegnante, dentro e fuori la scuola, un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di bambini. Durante la visita di ieri, le ho portato i ringraziamenti di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza per il lavoro che ha svolto come missione, trovando nella scuola la sua casa, trasmettendo principi, valori e una grande passione per il lavoro di educatrice”.

La maestra Gemma rappresenta per il comune di Castel Focognano un esempio di bontà, coraggio ed ottimismo, e continua a trasmettere ai giovani un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e religiosi “che dovrebbero essere, da sempre, alla base della comunità. Gemma è di fatto un esempio di vita, la sua lunga giovinezza è per la nostra comunità motivo di compiacimento, attestato dalla nostra personale visita – ha concluso il sindaco Ricci – la longevità è un dono di Dio”.