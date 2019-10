A Ponte a poppi, in via Aretina, alle ore 11:50 è avvenuto uno scontro tra una moto e un furgone. Il conducente della moto, un 56enne, ha perso conoscenza. E’ stato allertato anche il Pegaso. L’uomo residente in provincia di Terni, e’ stato portato in codice rosso a Careggi

In aggiornamento