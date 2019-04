La Neonatologia di Arezzo promuove la lettura con oltre 50 libri donati dalla biblioteca comunale

Nuovi step del progetto “Nati per leggere”

AREZZO – Da ieri la Neonatologia di Arezzo ha a disposizione uno scaffale

con oltre 50 libri grazie al progetto “Nati per leggere”. Partito da un’apposita

convenzione condivisa da Asl Toscana sud est, Comune di Arezzo, Rete

Documentale Aretina, Istituzione Biblioteca di Arezzo, Associazione

Culturale Pediatri e FISMM (Federazione Italiana Scuole Materne), il

progetto sta mettendo le radici in tante realtà, con l’obiettivo di

sensibilizzare genitori e bambini alla lettura. Parallelamente, si sta

sviluppando anche il progetto “Nati per la musica”.

“La biblioteca di Arezzo ci ha donato 56 libri e ringraziamo di cuore per

questo gesto – dichiara Letizia Magi, direttore della Neonatologia – I

genitori che hanno bambini ricoverati qui, possono utilizzare i libri per

comunicare con i figli, leggendo favole, ninna nanne, filastrocche. Per noi

è una cosa davvero bella, ci crediamo molto”.

L’importanza della lettura e della musica nel rapporto tra genitori e

bambini è confermata da Giovanni Poggini (Associazione Culturale Pediatri):

“La lettura, fin da quando sono in pancia, consegna ai bambini gli strumenti

per stare bene al mondo. Sentire la voce dei genitori, legare quella voce a

delle emozioni, abituarsi ai suoni: questa è l’alfabetizzazione a cui il

cervello dei bambini deve abituarsi, fin da subito, per evitare un’anestesia

delle emozioni. A maggior ragione per i bambini nati prematuri: sentire i

genitori leggere è uno stimolo importante. Li aiuta in un momento

particolarmente difficile, quando si trovano al mondo ma avrebbero dovuto

essere ancora nella pancia della mamma”.

Soddisfazione anche per Elisa Boffa (Istituzione Biblioteca), “per noi è un

piacere lavorare in favore dei bambini e dei loro genitori, soprattutto se

questo vuol dire avvicinarli alla lettura e ai libri, con tutte le

conseguenze positive che ne derivano. Fa parte del nostro impegno

quotidiano”.