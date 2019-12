“La nuova politica per il governo del territorio”. Questo il titolo dell’incontro pubblico di approfondimento e confronto organizzato dai comitati di azione civile di Arezzo. L’iniziativa, che si terrà nei locali dell’Arezzo Sport College in via di Castelsecco 8 lunedì 2 dicembre alle ore 21, è aperta a tutti e ha lo scopo di promuovere un dibattito sulle politiche urbanistiche, infrastrutturali e di sviluppo relativamente al territorio aretino.

“La serata – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di mettere in evidenza la relazione tra governo del territorio, nuovi investimenti, sviluppo economico. Allo stesso tempo c’è la volontà di definire meglio il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, in particolare per affrontare il tema dei tempi di risposta in relazione alle istanze presentate”.