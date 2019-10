La Pielle fa valere la legge del PalaMacchia, Amen ko 75-65

Cade sotto i colpi della Pielle Livorno l’Amen Scuola Basket Arezzo di coach Milli costretta alla resa per 75 a 65. Un inizio negativo (9-1 al 2′) condiziona il primo quarto di gara che si chiude sul 23-14 per la squadra di casa che trova 8 punti da un incisivo Schiano.

Nel secondo parziale gli amaranto reagiscono stringendo le maglie difensive e trovando in attacco tiri aperti che consentono alla SBA di rifarsi sotto fino al -1 (31-30). Nell’ultimo minuto prima dell’intervallo l’Amen però spreca quanto di buono aveva fatto, la Pielle si ricarica con una rubata di Creati che va a chiudere in contropiede l’appoggio del 38-31 del 20′. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di casa accelera nuovamente, ancora Schiano e Magni favoriscono l’allungo labronico sigillato dalla tripla di Stolfi a fil di sirena che chiude il terzo quarto sul 58-42. L’Amen raccoglie tutte le proprie energie e riduce il gap con gli avversari tornando anche a -8 con 120 secondi sul cronometro. Questa volta però i tiri che avrebbero potuto impensierire la Pielle vanno fuori e Baroncelli sigla i punti della staffa. Alla fine il punteggio premia Livorno per 75-65. Da segnalare nelle fila amaranto l’impatto positivo degli Under Andreani e Calzini che si stanno comunque ritagliando minuti importanti alla loro prima esperienza in questo campionato senior.

Prossimo impegno dell’Amen SBA domenica 3 Novembre alle 18.15 al Palasport Estra contro l’imbattuta Umana Chiusi, autentica corazzata di questo girone.

Pielle Livorno-Amen Scuola Basket Arezzo 75-65

Parziali: 23-14; 38-31; 58-52

Pielle: Schiano 14, Creati 4, Di Sacco, Burgalassi 5, Magni 11, Baroncelli 11, Bonaccorsi 7, Stolfi 5, Fantoni 7, Dell’Agnello 9. All. Da Prato

Amen: Rodriguez 9, Andreani 2, Cutini 13, De Bartolo 20, Tenev 8, Calzini, Di Nuzzo, Castelli 6. Giommetti 2, Provenzal 5. All. Milli