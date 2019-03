La prima squadra torna dalla sfida sul campo dell’Acquaviva con un punto. Pari a reti bianche con alcune parate decisive di Laurenzi. Un altro mattoncino per la salvezza in attesa di affrontare in casa il Cetona, quartultima della classe alla ricerca di punti utili per uscire dalla zona rossa.

Bella e netta vittoria per la Juniores gialloverde che batte la Faellese con un 6-0 frutto delle reti di Tiezzi (2), Cecconi (2), Agostini e Raiola. Prossimo turno sul campo del Subbiano per cercare di risalire ancora la classifica.

Passa falso degli Allievi Regionali contro il Casellina che passa per 2-1. La rete gialloverde porta la firma di D’Aprile. Prossimo turno in casa contro la Sinalunghese per blindare il terzo posto.

Gli Allievi B cadono in casa dell’Aquila Montevarchi nel girone di merito. Sconfitta per 4-0 che non deve allentare la tensione in vista della sfida interna contro la Terranuova Traiana. Sarà uno scontro diretto tra deformazione appaiate a quota 11 punti.

Bella vittoria per i Giovanissimi Regionali che passano tra le mura amiche per 1-0 contro il Galluzzo grazie al gol di Seri. I fiorentini nelle posizioni nobili della classifica cadono contro i gialloverdi di Mariottini che hanno trovato così tre punti importantissimi. Nel prossimo fine settimana trasferta in casa del Rinascita Doccia per salire ancora.

I Giovanissimi B si aggiudicano il derby contro l’Arezzo Football Academy nel girone di merito. Vittoria in trasferta per 6-2 con le reti firmate da Tacchini (2), Nocentini, Menchetti e Meucci a cui si aggiunge un autogol su cross di Paniccia. Prossimo impegno in casa contro il Casentino Academy per restare nelle primissime posizioni.

A Pieve al Toppo nella prima partita valida per il concentramento Fair Play 2006 i gialloverdi passano per 1-0 con rete di Lodolo pareggiando il secondo incontro contro il Bibbiena per 0-0. Una buona prova dei nostri ragazzi

Gli Esordienti 2007 nella festa provinciale (raggruppamento con 4 squadre) passano grazie ai risultati di 0-0, 3-0 e 1-0, utilizzando 16 giocatori contro Petrarca, Tegoleto e Tuscar.



Nella prima partita del torneo di Trestina i 2007 ottengono un pirotecnico pareggio per 4-4 contro l’Atletico Gubbio.

I 2009 nella loro terza giornata di campionato passano 7-0 sull’Orange Don Bosco con i parziali di 0-2, 0-3 e 0-2. Autori dei gol Cannoni (2), Rogialli, Dottarelli, Fusai, Casini e Renzi.

Sempre i 2009 nella terza giornata di campionato passano per 5-2 sulla Fratta Santa Caterina con i parziali di 2-0, 1-1 e 2-1 con le reti firmate da Bellaccini (2) e Marchi (3).