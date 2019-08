La Provincia di Arezzo assume 13 figure professionali per il fabbisogno di personale

La Presidente Silvia Chiassai Martini ha firmato questa mattina il decreto che approva il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale della Provincia di Arezzo, per il periodo temporale 2019-2021. Firmato anche, il decreto – titolato Attivazione procedure per le assunzioni 2019 – che mette in atto tutte le procedure per le assunzioni per l’anno 2019. La nuova struttura organizzativa della Provincia di Arezzo, avviata grazie alla Presidente Chiassai Martini, è tesa dunque al rilancio dell’ente, ottimizzando la macchina amministrativa per dare risposte concrete ai cittadini e al territorio intero. Il piano del fabbisogno del personale, diventa quindi l’atto fondamentale per permettere questa necessaria riorganizzazione.

Il piano, infatti, ha finalmente sbloccato la possibilità di tornare ad assumere, per colmare le carenze di tutte quelle figure, dalle tecniche, alle amministrative, di vigilanza, indispensabili per esercitare adeguatamente le competenze rimaste. Già all’inizio di questo anno , la Presidente Chiassai Martini, ha indetto 5 bandi di concorso per 11 nuove assunzioni, tra l’altro uno di essi si è appena concluso, mentre gli altri 4 sono in itinere. La Provincia adesso mette in campo anche ulteriori procedure, tutte previste dalla normativa vigente, che vanno dalle mobilità obbligatorie, a quelle volontarie, all’utilizzo di proprie graduatorie concorsuali, all’indizione di nuovi Bandi di Concorso, il tutto per rafforzare il proprio organico, in settori strategici al servizio della popolazione amministrata, dopo anni di blocchi totali di turn-over provocati dalle nefaste conseguenze della Legge Renzi/Delrio.

Con il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale – e conseguente Attivazione delle procedure per le assunzioni anno 2019 – la Provincia di Arezzo assume altre 13 figure e nello specifico : 1 Capocantoniere, Cat. C; 6 Operai Specializzati Cantoneria da concorso in atto, Cat. B3 – 1 ulteriore Funzionario Amministrativo da concorso in via di svolgimento, Cat. D – 2 Ispettori Vigilanza Provinciale, Cat. D – 1 Tecnico/Architetto, Cat. D – 1 Amministrativo, Cat. C – 1 Tecnico/Informatico, Cat. C. Nel sito www.provincia.arezzo.it, saranno pubblicati tutti gli atti delle procedure assunzionali e la loro evoluzione.