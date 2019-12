“La Regione deve evitare il declassamento dell’ospedale del Casentino”

Lo chiede con una mozione il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) dopo che anche la Commissione socio-sanitaria nominata dall’Unione dei Comuni ha rilevato importanti criticità nell’ospedale di Bibbiena



“Con una mozione chiedo alla Regione Toscana di impegnarsi per evitare il declassamento dell’ospedale di Bibbiena. Anche la Commissione socio-sanitaria, nominata dall’Unione dei Comuni, ha rilevato importanti criticità nell’ospedale.



Ad iniziare dal Pronto soccorso i cui lavori di adeguamento saranno più lunghi del previsto. Bisogna verificare assolutamente che il Pronto soccorso non si trasformi in un Primo soccorso e che l’inserimento della piastra di emergenza sia fondamentale per ottimizzare il lavoro dei medici. Prioritaria la presenza costante di un rianimatore -fa notare il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- C’è poi una carenza di personale che non permette una copertura 24 ore su 24 per l’emergenza-urgenza, servono undici addetti e al momento ce ne sono 8. Altra priorità è il mantenimento del reparto di chirurgia, problemi potrebbero nascere dal pensionamento del primario. L’ospedale di Bibbiena rappresenta un punto di riferimento e una garanzia per i cittadini del Casentino, non dovranno esserci più tagli e ridimensionamenti”.