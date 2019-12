“Storie al caminetto”: dal 22 dicembre alla Casa Museo “Ivan Bruschi”

La Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, con il sostegno della Fondazione Arezzo In Tour e la collaborazione dell’Associazione Noidellescarpediverse, a partire da domenica 22 dicembre offre a tutti bambini quattro nuovi appuntamenti ad ingresso libero con le fiabe e i racconti della tradizione natalizia. Il primo evento “Raccontami il Natale” si terrà nel suggestivo scenario di Casa Bruschi domenica 22 dicembre in due turni, alle ore 15,30 e alle ore 17,00 per permettere ad un numero più ampio di bambini di ascoltare i racconti interpretati dagli attori Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani, che diventeranno divertenti e colorati narrastorie per accompagnare i piccoli spettatori in un mondo fatto di fantasia e di strani personaggi. Successivamente, domenica 5 gennaio, sempre in due turni alle ore 15,30 e alle ore 17,00 sarà la volta delle storie di “Da dove arriva la Befana?”, in compagnia degli attori Lenny Graziani e Samuele Boncompagni.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e la prenotazione è consigliata, al numero 0575 354126 o per email a [email protected]

Nel nuovo anno la Fondazione Bruschi, in collaborazione con il Museo dei Mezzi di Comunicazione e con il Museo Archeologico di Arezzo, propone inoltre i Campi Museali Invernali: da giovedì 2 a sabato 4 gennaio dalle ore 9 alle ore 13,00. Un’occasione interessante e un valido aiuto per tenere occupati in modo originale e creativo i ragazzi tra 6 e 11 anni durante le vacanze dalla scuola, per i genitori che in quei giorni lavorano. Sarà possibile ogni giorno scoprire un museo diverso, attraverso attività, laboratori, percorsi didattici e visite teatralizzate svolte da personale qualificato.