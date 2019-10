La Scuola Basket Arezzo punta in alto con l’Under13 Galvar

Una vittoria al debutto assoluto tra gli agonisti per i ragazzi dell’Under13 Galvar della Scuola Basket Arezzo. Gli atleti nati nel 2007, terminato il percorso nel minibasket, hanno giocato la loro prima partita ufficiale in un campionato regionale contro i Dukes Sansepolcro ed hanno subito ottenuto un bel successo per 88-35, confermando sul campo il valore di uno dei gruppi più promettenti del vivaio su cui la società aretina punta fermamente per il proprio futuro.



In quest’ottica, la gestione e la crescita della squadra sono stateaffidate a due dei tecnici più esperti della Sba, con la scelta come allenatore di Umberto Vezzosi e come viceallenatore di Marco Evangelisti che giocava fino alla scorsa stagione in serie A2. «Gliatleti del 2007 – commenta Vezzosi, – stanno muovendo i loro primi passi nel vero e proprio basket agonistico. L’Under13 Galvar è una squadra con tanti ragazzi che si stanno impegnando in ogni allenamento, che hanno voglia di emergere e che stanno bene insieme, tre condizioni che ci permettono di registrare continui progressi. Questo gruppo può puntare in alto ed essere importante per il futuro della Sba, dunque il compito di noi tecnici sarà di farlo crescere ed esprimere al meglio».

La prima fase del campionato regionale vede tutte le squadre Under13 di ogni provincia riunite in mini-gironi territoriali, con la Sba che sfiderà Dukes Sansepolcro, Terranuova Basket e Fides Montevarchi. L’obiettivo dei ragazzi di Vezzosi sarà di conquistare il primo posto in questo raggruppamento per rientrare così tra le migliori ventiquattro formazioni che rimarranno in corsa per la conquista del titolo toscano.L’inizio di stagione ha legittimato questa ambizione, con una serie di buoni risultati tra cui spiccano la vittoria di un torneo regionale a San Casciano in Val di Pesa e la convincente affermazione nell’esordio in campionato, mentre il ritorno in campo è previsto per martedì 5 novembre con il secondo turno contro la Fides Montevarchi.

I quattordici ragazzi che compongono il roster della squadra sono Alessandro Angioletti, Gabriele Bianchini, Nicola Casati, Cesare Cassi, Lorenzo Comanducci, Antonio Di Tommaso, Luca Franceschi, Davide Gallorini, Federico Lucisano, Niccolò Marraccini, Andrea Nocciolini, Ettore Raguzzi, Elimu Stefano Rossi e Davide Simone Sambotin. «Incontrare squadre di alto livello aiuta a crescere –aggiunge Vezzosi, – dunque l’obiettivo sarà di centrare il primo posto per andare a confrontarci nella seconda fase con i coetanei delle società più importanti della Toscana».