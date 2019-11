La smart city. Le azioni compiute ad Arezzo, le buone pratiche e le prospettive future

La smart city. Una formula inglese per indicare la città intelligente. Ma in che senso intelligente? Una città in cui si riscontra l’ottimizzazione e l’innovazione dei servizi pubblici. È questo il tema dell’incontro che si è tenuto presso la centrale di recupero Aisa Impianti di San Zeno. Sentiamo dai relatori, che sono intervenuti ai nostri microfoni, quanto è smart Arezzo, quali sono le azioni messe in campo e quali le prospettive future.