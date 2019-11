S.S. AREZZO vs OLBIA CALCIO le anticipazioni

QUATTORDICESIMA GIORNATA GIRONE ANDATA

Sabato 9 novembre ore 20.45 Monza Carrarese Domenica 10 novembre ore 15.00 AlbinoLeffe Pontedera Domenica 10 novembre ore 15.00 Arezzo Olbia Domenica 10 novembre ore 15.00 Juventus U23 Pistoiese Domenica 10 novembre ore 15.00 Lecco Renate Domenica 10 novembre ore 15.00 Pianese Pergolettese Domenica 10 novembre ore 17.30 Novara Como Domenica 10 novembre ore 17.30 Pro Patria Alessandria Domenica 10 novembre ore 17.30 Pro Vercelli Giana Erminio Domenica 10 novembre ore 17.30 Robur Siena Gozzano

PROSSIMO TURNO

Sabato 16 novembre ore 20.45 Pergolettese AlbinoLeffe Domenica 17 novembre ore 15.00 Como Pro Vercelli Domenica 17 novembre ore 15.00 Olbia Novara Domenica 17 novembre ore 15.00 Pistoiese Monza Domenica 17 novembre ore 15.00 Renate Pianese Domenica 16 novembre ore 17.30 Alessandria Juventus U23 Domenica 16 novembre ore 17.30 Carrarese Arezzo Domenica 16 novembre ore 17.30 Giana Erminio Robur Siena Domenica 16 novembre ore 17.30 Gozzano Pro Patria Domenica 16 novembre ore 17.30 Pontedera Lecco

CLASSIFICA SERIE C GIRONE A 2019 / 2020

BILANCIO TOTALE GARE IN CASA GARE FUORI CASA pos. club punti v n p gf gs v n p gf gs v n p gf gs 1 MONZA 32 10 2 1 24 7 4 1 1 7 4 6 1 0 17 3 2 PONTEDERA 25 7 4 2 21 17 5 2 0 13 7 2 2 2 8 10 3 ALESSANDRIA 23 6 5 2 19 12 3 3 1 10 6 3 2 1 9 6 4 RENATE 23 6 5 2 18 7 4 3 0 12 2 2 2 2 6 5 5 CARRARESE 22 6 4 3 21 15 4 1 1 12 6 2 3 2 9 9 6 ROBUR SIENA 21 6 3 4 16 12 1 2 4 7 10 5 1 0 9 2 7 JUVENTUS U23 20 5 5 3 16 17 2 2 2 9 11 3 3 1 7 6 8 NOVARA 19 5 4 4 12 9 4 2 1 8 2 1 2 3 4 7 9 COMO 18 4 6 3 13 10 3 3 1 7 3 1 3 2 6 7 10 PRO VERCELLI 17 4 5 4 11 11 2 2 2 5 4 2 3 2 6 7 11 PRO PATRIA 17 4 5 4 15 15 2 2 2 8 7 2 3 2 7 8 12 ALBINOLEFFE 16 4 4 5 12 11 2 3 1 8 4 2 1 4 4 7 13 PISTOIESE 16 3 7 3 14 13 2 4 1 7 6 1 3 2 7 7 14 AREZZO 14 3 5 5 14 16 3 1 3 10 10 0 4 2 4 6 15 PIANESE 13 3 4 6 12 14 1 3 2 5 6 2 1 4 7 8 16 GOZZANO 13 2 7 4 13 17 1 4 2 7 8 1 3 2 6 9 17 OLBIA 11 2 5 6 14 22 1 3 2 5 8 1 2 4 9 14 18 LECCO 11 3 2 8 10 22 1 1 4 4 11 2 1 4 6 11 19 GIANA ERMINIO 8 1 5 7 10 25 1 3 3 6 13 0 2 4 4 12 20 PERGOLETTESE 5 0 5 8 4 17 0 1 5 2 9 0 4 3 2 8 cifre del campionato 84 92 84 289 289 46 46 38 152 137 38 46 46 137 152

REGOLAMENTO CAMPIONATO SERIE C GIRONE A – STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020

· La squadra classificata al primo posto sarà promossa direttamente in Serie B · Le squadre classificate dalla seconda alla decima posizione si qualificheranno per i play-off · La squadra ultima classificata retrocederà direttamente in Serie D · Le squadre classificate dalla sedicesima alla diciannovesima posizione disputeranno i play-out, da cui scaturiranno le ulteriori due retrocesse in serie D, che saranno le formazioni perdenti queste doppie sfide andata/ritorno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE C GIRONE A 2019 / 2020

7 reti: Mota (Juventus U23) 6 reti: Cesarini (Siena), Infantino (Carrarese) 5 reti De Cenco (Pontedera), Eusepi (Alessandria), Galuppini (Renate)

LE CURIOSITÀ DI AREZZO – OLBIA

In campionato mancano da 13 mesi due vittorie di fila in casa per gli amaranto

L’Arezzo è reduce, in casa, dal successo per 2-0 sulla Giana dello scorso 27 ottobre. Considerando le sole gare di campionato – regular season, sul campo – gli amaranto non vincono 2 partite di fila in casa da ottobre 2018, tredici mesi fa, quando al “Comunale” caddero – in ordine – Pisa (aprile 2018, 1-0), Arzachena (2-1), Pontedera ed Albissola (doppio 2-0) tra settembre ed ottobre 2018 per un poker di successi consecutivi.

Il compleanno di Benucci

Compleanno 21 per Massimiliano Benucci, nato il 10 novembre 1998 a Cavriglia (Ar).

Espulsioni opposte: Arezzo “nervoso”, sardi re dei “rossi” a favore

Espulsioni opposte nella gara di oggi al “Comunale”: in base alle cifre dopo 13 turni della serie C girone A, l’Arezzo risulta la squadra più “nervosa” del torneo, con 4 espulsioni subite, a pari merito con la Pianese. Viceversa l’Olbia è la squadra regina dei “rossi” a favore (4, come il Gozzano).

Olbia in serie utile da 4 turni, ma non vince da 11

Olbia reduce da 4 pareggi consecutivi: i sardi non perdono dal 13 ottobre scorso, 0-1 in casa dalla Pro Patria. Tuttavia, nonostante questa mini-striscia positiva, i sardi non vincono da 11 turni, con unico successo stagionale il 2-1 al “Nespoli” sulla Giana lo scorso 25 agosto, poi si contano 5 pareggi e 6 sconfitte.

Sardi scatenati a cavallo della pausa

11 dei 14 gol segnati dall’Olbia nelle prime 13 giornate della serie C girone A 2019/20 sono stati siglati a cavallo della pausa, di cui 5 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi (primato del girone condiviso con il Monza) e 6 dal 46’ al 60’ (record a pari merito con la Carrarese).

Il mancato turn-over sardo

Olbia squadra che effettua meno cambi dopo 13 turni della serie C girone A 2019/20: su 65 a disposizione, Filippi ne ha fatte “appena” 41.

S.S. AREZZO 1923

2019 / 2020

I QUADRI SOCIETARI

Amministratore unico – presidente: Giorgio La Cava S.L.O.: Roberto Cucciniello Direttore generale: Ermanno Pieroni Main sponsor: Direttore sportivo: Emiliano Testini Sponsor tecnico: Nike Segretario generale: Gianluca Zinci Sede sociale: Viale Gramsci – 52100 Arezzo – telefono: 0575/299910 Ufficio stampa – comunicazione: Nicola Brandini Stadio: “Comunale – Città di Arezzo” – viale Gramsci – 52100 Arezzo – capienza 13.128 spettatori Social media marketing: Andrea Coscetti Responsabile marketing: Otello Celia Palmares: 1 coppa Italia serie C, 1 supercoppa serie C-1 Organizzazione eventi: Pietro Fazzuoli Colori sociali: maglia amaranto, calzoncini e calzettoni amaranto Delegato sicurezza: Mauro Innocenti I social: Internet: www.ssarezzo.it Facebook:: SSArezzo Twitter: @arezzocalcio Instagram: usarezzo1923 Sicurezza stadio: Fabio Caoci Biglietteria e segreteria organizzativa: Elisa Panichi

ORGANIGRAMMA TECNICO

Team manager: Marco Capaccioli Responsabile sanitario: Egidio Giusti Allenatore in seconda: Carlo Tebi Medici sociali: Andrea Bonacci, Claudio Catalani, Flavia Pancani Preparatore dei portieri: Francesco Franzese Massaggiatori: Mimmo Alfieri, Salvatore Gnisci Preparatori atletici: Francesco Carchedi, Jacopo Petrucci

OLBIA CALCIO

2019 / 2020

I QUADRI SOCIETARI

Presidente: Alessandro Marino Main sponsor: Vice-presidente: Alexandre Tartara Sponsor tecnico: Coordinatore area tecnica: Tomaso Tatti Sede sociale: Via Georgia 35 – 07026 Olbia – telefono: 0789 / 1733024 Segretario generale: Marco Ravelli Stadio: “Bruno Nespoli” – Via Ungheria 11 – 07026 Olbia – capienza 3.209 spettatori Responsabile marketing e comunicazione: Matteo Sechi Palmares: ————– Social Media Manager: Stefano Sambati Area commerciale: Paolo Mele Colori sociali: maglia bianca, calzoncini e calzettoni bianchi Delegato alla sicurezza: Fabio Macciocu I social: Internet: www.olbiacalcio.com Facebook: olbiacalcio1905 Twitter: @olbiacalcio Instagram: olbiacalcio1905 Responsabile amministrativo: Ilaria Piccinnu Rapporti con la tifoseria: Massimiliano Curreli

ORGANIGRAMMA TECNICO

Team manager: Gianpaolo Granara Responsabile sanitario: Pasquale Ruiu Allenatore in seconda: Luca Raineri Medici sociali: Mario Moro, Guido Sari Preparatore dei portieri: Fabrizio Martellotta Psicologo: FrancescoPiras Preparatore atletico: Andrea Paniziutti Match analyst: Nicolò Selis

S.S. AREZZO

2019 / 2020

LA ROSA

maglia giocatore data naz pres/gol serie C 2019 / 2020 minuti giocati sub. sost. amm esp squal PORTIERI 12 Casini Andrea 17/05/2002 Ita 0/0 0 0 0 0 0 0 22 Daga Riccardo 13/01/2000 Ita 2/0 137 1 0 0 0 0 1 Pissardo Marco 08/01/1998 Ita 12/0 1033 0 0 1 2 2 DIFENSORI 27 Baldan Marco 13/11/1993 Ita 13/1 1025 2 1 1 0 0 17 Barbini Marco 08/09/1998 Ita 0/0 0 0 0 0 0 0 5 Borghini Diego 04/03/1997 Ita 6/1 495 0 1 1 0 0 24 Burzigotti Lorenzo 12/03/1987 Ita 0/0 0 0 0 0 0 0 Ceccarelli Luca 20/03/1983 Ita 6/0 404 2 0 1 0 0 19 Corrado Niccolò 19/03/2000 Ita 6/0 447 0 4 0 0 0 16 Luciani Alessio 16/01/1990 Ita 12/0 1080 0 0 6 0 1 2 Mosti Luca 23/05/1998 Ita 4/0 263 1 2 0 0 0 4 Nolan Ryan 17/02/1999 Ita 8/0 637 1 1 1 0 0 3 Sereni Samuele 05/01/1988 Ita 4/0 164 3 0 1 1 2 CENTROCAMPISTI 21 Benucci Massimiliano 10/11/1998 Ita 5/0 205 2 3 0 0 0 8 Foglia Fabio 05/06/1989 Ita 12/1 1064 0 1 3 0 1 5 Picchi Alberto 12/08/1997 Ita 1/0 45 0 1 0 0 0 28 Raja Gabriele 26/01/2000 Ita 2/0 39 2 0 0 0 0 15 Sbarzella Adriano 10/01/1999 Ita 0/0 0 0 0 0 0 0 29 Tassi Lorenzo 12/02/1995 Ita 10/0 577 4 4 0 0 0 31 Volpicelli Giovanni 24/09/1999 Ita 10/0 609 2 6 4 0 0 ATTACCANTI 7 Belloni Niccolò 10/07/1994 Ita 12/2 951 0 7 1 0 0 20 Caso Giuseppe 09/12/1998 Ita 11/1 419 8 3 2 0 0 30 Cheddira Walid 22/01/1998 Ita / Mar 9/0 352 5 4 2 0 0 10 Cutolo Aniello 19/05/1983 Ita 13/3 973 2 6 2 0 0 33 Dell’Agnello Simone 12/04/1992 Ita 0/0 0 0 0 0 0 0 18 Gori Gabriele 13/02/1999 Ita 10/4 738 2 3 2 0 0 9 Mesina Antonio 11/01/1993 Ita 4/0 86 3 1 0 0 0 14 Piu Alessandro 30/07/1996 Ita 9/0 278 7 2 0 0 0 23 Rolando Mattia 05/11/1992 Ita 12/1 792 3 3 2 1 1 25 Sussi Christian 07/03/2001 Ita 1/0 1 1 0 0 0 0 11 Zini Andrea 03/01/1998 Ita 2/0 17 2 0 0 0 0

In corsivo i giocatori ceduti dopo la chiusura del calcio-mercato. Per i neo-acquisti nella colonna pres/gol 2019/2020, la riga superiore indica le cifre nella squadra in cui ha militato prima della chiusura del mercato, la riga inferiore le cifre nella squadra in cui milita attualmente.

Situazione disciplinare

Squalificati: Pissardo, Sereni Diffidati: Volpicelli

Gli scout del campionato 2019 / 2020

Rigori a favore 2 Rigori contro 2 Espulsioni a favore 1 Espulsioni contro 4 Autoreti a favore 0 Autoreti contro 0 Gol da difensori 2 Giocatori impiegati 25 Gol da centrocampisti 1 Giocatori andati in gol 8 Gol da attaccanti 11 Gol di subentranti 1

DANIELE

DI DONATO

luogo e data nascita: Giulianova (Te), 21/02/1977 LE SUE SQUADRE: Modena (dal 2015/16 al 2016/17 – settore giovanile) Jesina (dal dicembre 2017 al giugno 2018 – serie D) Arzignano Valchiampo (nel 2018/19 – serie C) Arezzo (nel 2019/20 – serie C) LA SUA CARRIERA: 1 promozione in serie C (Arzignano Valchiampo, 2018/19)

i suoi numeri DA PROFESSIONISTA IN ITALIA

bilancio casa bilancio fuori bilancio totale totale panchine V N P V N P V N P casa fuori totale serie A — — — — — — — — — — — — serie B — — — — — — — — — — — — lega pro 3 1 3 0 4 2 3 5 5 7 6 13 TOTALI CAMPIONATI 3 1 3 0 4 2 3 5 5 7 6 13 cOPPA Italia 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 cOPPA Italia L. PRO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 COPPE EUROPEE — — — — — — — — — — — — ALTRI TORNEI — — — — — — — — — — — — TOTALI assoluti 4 1 3 0 4 4 4 5 7 8 8 16 nell’arezzo 4 1 3 0 4 4 4 5 7 8 8 16

N.B.: Da conteggiare 57 panchine in serie D con bilancio di 26 vittorie, 13 pareggi, 18 sconfitte

i suoi CAMPIONATI MESE PER MESE IN ITALIA

vittorie pareggi sconfitte media punti agosto 1 0 1 1,50 SETTEMBRE 1 2 2 1 OTTOBRE 1 3 1 1,20 NOVEMBRE 0 0 1 0 DICEMBRE — — — — GENNAIO — — — — FEBBRAIO — — — — MARZO — — — — APRILE — — — — MAGGIO — — — — GIUGNO — — — — TOTALI 3 5 5 1,07

OLBIA CALCIO

2019 / 2020

LA ROSA

maglia giocatore data naz pres/gol serie C 2019 / 2020 minuti giocati sub. sost. amm esp squal PORTIERI 26 Crosta Luca 23/02/1998 Ita 5/0 419 1 0 0 0 0 22 Van der Want Marteen 15/01/1995 Ola / Saf 9/0 751 0 1 0 0 0 DIFENSORI 4 Dalla Berardina Gabriele 11/01/1999 Ita 7/0 563 1 1 2 0 0 5 Gozzi Simone 13/04/1986 Ita 8/0 645 0 2 0 0 0 3 La Rosa Luca 20/09/1988 Ita 12/2 982 1 1 1 0 0 2 Mastino Andrea 02/09/1999 Ita 6/0 480 1 1 1 0 0 28 Miceli Alessio 31/08/1999 Ita 3/0 10 3 0 0 0 0 14 Pisano Francesco 29/04/1986 Ita 12/1 1050 0 1 6 0 1 23 Pitzalis Mattia 04/04/2000 Ita 11/0 989 0 0 0 1 1 27 Zugaro Davide 16/04/2000 Ita 0/0 0 0 0 0 0 0 CENTROCAMPISTI 24 Belloni Luca 08/05/2003 Ita 0/0 0 0 0 0 0 0 33 Biancu Roberto 19/01/2000 Ita 13/2 1076 1 2 3 0 0 11 Doratiotto Riccardo 07/06/1999 Ita 13/2 800 3 8 2 0 0 7 Lella Nunzio 28/07/2000 Ita 13/1 897 3 8 3 0 0 27 Manca Luca 21/06/1999 Ita 4/0 167 3 1 1 0 0 20 Muroni Mattia 06/04/1996 Ita 12/0 1024 0 2 2 0 0 13 Pennington Nicholas 18/12/1998 Ita / Aus 10/2 569 3 5 3 0 0 8 Vallocchia Andrea 22/05/1997 Ita 11/0 631 5 1 3 1 1 ATTACCANTI 18 Demarcus Antonio 18/07/2000 Ita 1/0 25 1 0 0 0 0 9 Ogunseye Roberto 16/05/1995 Ita / Nig 13/3 1056 1 3 2 0 0 19 Parigi Giacomo 17/06/1996 Ita 12/1 610 6 3 0 0 0 21 Verde Francesco 16/08/1999 Ita 9/0 125 8 1 0 0 0

In corsivo i giocatori ceduti dopo la chiusura del calcio-mercato. Per i neo-acquisti nella colonna pres/gol 2019/2020, la riga superiore indica le cifre nella squadra in cui ha militato prima della chiusura del mercato, la riga inferiore le cifre nella squadra in cui milita attualmente.

Situazione disciplinare

Squalificati: Nessuno Diffidati: Nessuno

Gli scout del campionato 2019 / 2020

Rigori a favore 0 Rigori contro 1 Espulsioni a favore 4 Espulsioni contro 2 Autoreti a favore 0 Autoreti contro 2 Gol da difensori 3 Giocatori impiegati 20 Gol da centrocampisti 7 Giocatori andati in gol 8 Gol da attaccanti 4 Gol di subentranti 1

MICHELE

FILIPPI

luogo e data nascita: Cagliari, 02/10/1980 LE SUE SQUADRE: Elmas (dal 2012/13 al 2014/15 – dilettanti) Cagliari (nel 2015/16 – settore giovanile) Olbia (dal 2016/17 al 2017/18 – in seconda; dal luglio al novembre 2018 e dal gennaio 2019 – serie C) LA SUA CARRIERA: 1 sostituzione (Olbia, 2018/19) 1 subentro (Olbia, 2018/19)

i suoi numeri DA PROFESSIONISTA IN ITALIA

bilancio casa bilancio fuori bilancio totale totale panchine V N P V N P V N P casa fuori totale serie A — — — — — — — — — — — — serie B — — — — — — — — — — — — lega pro 5 7 8 6 4 11 11 11 19 20 21 41 TOTALI CAMPIONATI 5 7 8 6 4 11 11 11 19 20 21 41 cOPPA Italia — — — — — — — — — — — — cOPPA Italia L. PRO 1 1 0 0 0 2 1 1 2 2 2 4 COPPE EUROPEE — — — — — — — — — — — — ALTRI TORNEI — — — — — — — — — — — — TOTALI assoluti 6 8 8 6 4 13 12 12 21 22 23 45 nell’olbia 6 8 8 6 4 13 12 12 21 22 23 45

i suoi CAMPIONATI MESE PER MESE IN ITALIA

vittorie pareggi sconfitte media punti agosto 1 0 0 3 SETTEMBRE 3 1 4 1,25 OTTOBRE 1 5 4 0,80 NOVEMBRE 0 1 2 0,33 DICEMBRE — — — — GENNAIO 2 0 1 2 FEBBRAIO 1 3 2 1 MARZO 2 0 3 1,20 APRILE 0 1 3 0,25 MAGGIO 1 0 0 3 GIUGNO — — — — TOTALI 11 11 19 1,07

I PRECEDENTI DI DONATO – FILIPPI

Incrocio inedito

Primo precedente tecnico ufficiale tra Daniele Di Donato e Michele Filippi.

I PRECEDENTI DI DONATO – OLBIA

La prima volta contro i sardi

Daniele Di Donato – da allenatore – affronta oggi per la prima volta l’Olbia.

I PRECEDENTI FILIPPI – AREZZO

Filippi mai vittorioso e sue squadre mai a segno

Michele Filippi – da tecnico – affronta per la terza volta in carriera l’Arezzo: nella doppia sfida in C 2018/19 un pareggio ed una sconfitta per il mister dei sardi, con sua squadra mai in gol nei 180’ presi in esame.

stagione torneo squadra Filippi Arezzo a casa Filippi ad Arezzo 2018 / 2019 serie C Olbia Arezzo 0-0 0-1

I PRECEDENTI AREZZO – OLBIA

BILANCIO TOTALE

ad Arezzo ad Olbia totali gare disputate 6 6 12 vittorie Arezzo 3 1 4 pareggi 0 3 3 vittorie Olbia 3 2 5 reti Arezzo 8 5 13 reti Olbia 3 7 10