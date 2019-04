L’Amen fatica ma riesce a piegare Brusa Livorno

Vittoria sudatissima per l’Amen Scuola Basket Arezzo che piega Brusa Livorno 71-63. Fin dal primo quarto gli ospiti sono apparsi in palla e vogliosi vendere cara la pelle, Davini prende per mano la propria squadra mettendo a referto 11 punti in 10 minuti. Alla prima sirena il punteggio vede gli ospiti avanti 28-55 con una Amen che rimane in scia grazie ad una buona vena offensiva. Nel secondo quarto calano le percentuali di Livorno, la difesa amaranto limita a 7 punti realizzati gli avversari a andando al riposo cin vantaggio per 41-35. Al rientro dagli spogliatoi Brusa piazza un parziale di 9-4 che ribalta l’inerzia di una gara in cui l’Amen stenta ad entrare. Congedo lavora benissimo a rimbalzo e nell’area pitturata offensiva, Livorno gioca più determinato e tiene sotto il quintetto aretino al 30’ per 56-55. Quando sembra che gli ospiti riescano ad avere la meglio la squadra di Serravalli cambia atteggiamento difensivo chiudendo quegli spazi che bloccano l’attacco di Livorno. Brusa segna di nuovo solo 7 punti nel quarto finale e la SBA opera un minibreak che chiude l’incontro nei minuti finali. Il 72-63 finale è il massimo vantaggio avuto dall’Amen in tutta la gara a dimostrazione della determinazione con cui gli ospiti hanno disputato questa gara. Una prestazione da rivedere in casa amaranto ma che comunque regala due punti preziosissimi in vista dei due scontri diretti che attendono l’Amen nelle ultime due sfide di stagione regolare. Domenica trasferta a Fucecchio e poi Colle Val d’Elsa in casa, le tre formazioni che occupano il secondo posto alle spalle di Prato che ha festeggiato la promozione in Serie C Gold in questa giornata.

Amen Scuola Basket Arezzo-Brusa US Livorno Basket 72-63

Parziali: 25-28; 41-35; 55-56

Amen: Baracchi ne, Dolfi 7, Cutini 18, Kirlys 22, Gramaccia 6, Bichi ne, Fascetto ne, Bianchi 3, Calzini ne, Castelli 3, Giommetti 10, Provenzal 3. All. Serravalli

Brusa: Vukich 7, Volpi 9, Bettini 6, Gueli ne, Davini 15, Casavecchia 5, Castaldi 2, Congedo 14, Vaccaro, Lenzi 5. All. Cerri