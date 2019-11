L’Amen SBA cerca l’impresa contro l’imbattuta Chiusi

Sesta Giornata del Campionato di Serie C Gold ed al Palasport Estra l’Amen Scuola Basket Arezzo sfiderà Domenica alle 18.15 l’Umana San Giobbe Chiusi.

La compagine senese salita in Serie C Gold dopo aver rilevato il titolo sportivo di Lucca, sta ampiamente confermando le previsioni di inizio campionato che la vedevano tra le favorite al passaggio in Serie B. L’Umana San Giobbe, società collegata ai campioni d’Italia della Reyer Venezia, è attualmente senza sconfitte con un ruolino di 4 successi, tutti molto convincenti. Il roster a disposizione di coach Monciatti è molto competitivo alternando mix di esperienza e gioventù, la torre Radunic (210 cm) è attualmente il capocannoniere del campionato con oltre 22 punti realizzati a partita, mentre poco sotto al quarto posto c è Kuvekalovic con 20. Da segnalare la presenza anche di Francesco Cresti che nella scorsa stagione militava nelle formazioni giovanili Under 18 Gold ed Under 16 Eccellenza della SBA. Le due squadre si sono affrontate in Coppa Toscana e l’Amen riuscì a violare il parquet di Chiusi, si trattava dei primi giorni di preparazione ed il rodaggio dei senesi non era quello attuale.

La SBA farà affidamento anche sul proprio pubblico per cercare di mettere in difficoltà l’Umana San Giobbe Chiusi, un fattore importante per far sentire alla squadra tutto il calore del Palasport Estra. Ad alzare la palla a due alle ore 18.15 di Domenica saranno i SIgg. Landi di Pontedera (PI) e Piram di Campiglia Marittima (LI).

Gli impegni delle altre formazioni amaranto vedono la Promozione targata Amen in cerca di riscatto domenica sera sul campo della Sales Firenze. Dopo la sconfitta casalinga con il Cus la squadra di coach Bindi cercherà di ritornare a correre per rimanere nei piani alti della classifica. Domenica mattina ore 11.15 il Palasport Estra ospiterà un big mach del campionato Under 16 Gold con la Chimet SBA che affronterà la Laurenziana Firenze. Rinviato al 14 Novembre della DuniaPack Under 14 Elite contro la Virtus Siena, Domenica saranno in campo anche la Rosini Impianti Under 18 Silver di coach Evangelisti a Firenze contro l’US Pino e l’Hotel Planet Under 13 Blu di coach Roggi sul campo della Synergy San Giovanni Valdarno.

Lunedì l’imbattuta Tecnoil Under 18 Gold sarà impegnata sul parquet della Virtus Siena, gara molto importante per mantenere la vetta della classifica e garantirsi uno dei primi due posti che vale l’accesso alla seconda fase. A chiudere gli impegni delle giovanili amaranto ci sarà Martedì alle 18.30 la gara casalinga della Galvar Under 13 Rosso contro la Fides Montevarchi.