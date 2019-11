Giocando s’impara – le parole giuste

Nuovo appuntamento con la divertente rubrica di Arezzoweb dedicata ai bambini.

Giocando s’impara, tutti i sabato alle ore 10.00 presenta un percorso di giochi e attività per stimolare la capacità di osservare e immaginare dei bambini.

Un file pdf da scaricare gratuitamente, da colorare, disegnare, completare assieme ai nostri bambini.

Giochi che mettono alla prova le loro abilità logiche.

Trovare le differenze, scoprire la strada giusta del labirinto, completare delle sequenze.

Aguzzare l’ingegno e imparare senza fatica, affrontando giochi con numeri e parole.

Disegni da colorare.

Tracciati da terminare.

Labirinti per far correre le matite e facili domande a cui rispondere.

Questa settimana giochiamo con le PAROLE.

Per imparare la concentrazione così indispensabile a scuola.

La capacità di soffermarsi su una cosa per volta.

Scarica QUI gratuitamente la pagina A4 Le Parole Giuste.

Buon divertimento.