L’Amen vince a Chiusi e conquista il passaggio del turno in Coppa

L’Amen Scuola Basket Arezzo ottiene un prezioso successo nella seconda giornata di Coppa Toscana, gli amaranto di coach Milli passano sul campo del San Giobbe Chiusi per 80 a 68. Come nelle previsioni della vigilia la compagine senese si è rivelata squadra ben attrezzata ed un avversario molto ostico per la SBA. La partenza dei locali è stata arrembante con Radunic che dentro l’area ha cominciato subito a far pesare centimetri e tecnica. L’Amen però è brava a reagire, contiene l’entusiasmo iniziale di Chiusi e punto dopo punto rimonta fino ad andare all’intervallo sotto di sole 6 lunghezze (44-38). Gli ultimi due quarti si giocano sul piano dell’equilibrio fino allo strappo dell’Amen trascinata dalla coppia Tenev-Cutini. I padroni di casa tentano una reazione ma le triple per accorciare le distanze si fermano sul ferro, permettendo alla SBA di gestire con maggiore tranquillità gli ultimi possessi prima dell’80-68 finale. Con questa vittoria l’Amen ottiene il passaggio del turno con una giornata di anticipo confermando il buon feeling con la Coppa Toscana Trofeo Piperno, competizione dove Arezzo ha partecipato alla Final Four per il titolo anche lo scorso anno. Domenica ultima gara del girone eliminatorio al Palasport Estra contro Oti Galli Terranuova degli ex Baggiani e Kebede.

San Giobbe Chiusi – Amen Scuola Basket Arezzo 68-80

Parziali: 28-20; 44-38; 59-58

San Giobbe: Ceccarelli 3, Criconia 8, Mihaies ne, Groppi 2, Kuvekalovic 9, Infanti 10, Radunic 21, Zambonin 5, Sabbatino 3, Cresti ne, Rettori ne, Lombardo 7. All. Monciatti

Amen: Rodriguez 8, Cutini 26, De Bartolo 6, Valeri ne, Tenev 24, Fascetto ne, Di Nuzzo ne, Castelli 6, Giommetti 9, Provenzal 1. All. Milli