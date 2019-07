Lavori ed eventi: come cambiano sosta e circolazione

Sono in programma alcuni interventi sulle strade cittadine che comporteranno modifiche a traffico e sosta. In occasione dell’evento “Notte sotto le stelle”, previste ulteriori variazioni alla circolazione nel cuore del centro storico.

I lavori di bonifica all’ex distributore di via del Rossellino determineranno fino a lunedì 15 luglio il divieto di transito e di sosta per veicoli e motocicli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni, nella porzione del parcheggio Rossellino che si trova in sinistra entrando dalla strada omonima. Orario 24 ore su 24. Il passaggio è vietato anche ai pedoni.

Fino a venerdì 12 luglio, 24 ore su 24, divieti di transito e di sosta per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni, nel tratto di via Aliotti che va dal civico 11 all’intersezione con via della Chiassaia e divieto di sosta in via della Chiassaia dal civico 5 al civico 8. Attenzione anche al restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori.

Da mercoledì 3 luglio: fino a venerdì 12 divieto di sosta e senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in località Buon Riposo nel tratto che va dal ponte sull’Arno per 600 metri di lunghezza in direzione di Campoluci (orario 8,30 – 20) e fino a venerdì 19 senso unico alternato di circolazione regolato da movieri e divieto di sosta in via Anconetana tra l’intersezione con via Trento e Trieste e quella con via Severi (orario 8,30 – 17,30).

Sempre mercoledì 3 luglio è in programma “Notte sotto le stelle – cena in bianco”: dalle 15 a mezzanotte scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in piazza Grande, in piaggia San Martino, in via Vasari, in via Borgunto, in via Seteria. I veicoli in transito in via Borgunto giunti all’intersezione con piaggia San Bartolomeo hanno l’obbligo di svolta a destra. Via Pescaia diventa strada senza uscita con transito consentito ai soli residenti con ingresso e uscita da via Mazzini.