Lavori stradali da lunedì 8 aprile

I lavori stradali della prossima settimana comporteranno da lunedì 8 alcuni sensi unici alternati di circolazione: fino a lunedì 15 aprile in via Alessandro dal Borro nel tratto che va dal civico 20 al civico 32, regolato da movieri e in orario 8,45 – 17,45. Fino a mercoledì 10 aprile a Olmo lungo la S.R. Umbro Casentinese nel tratto che va dal km 142+890 al km 142+900, regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso con orario 9 – 18. Fino a lunedì 22 aprile in via Benedetto Varchi nel tratto che va dal civico 57 al civico 74, regolato da movieri e in orario 8,30 – 17,30.

Sempre da lunedì 8: fino a sabato 20 aprile scattano i divieti di sosta e di transito pedonale all’altezza dei marciapiedi posti su ambo i lati di via San Bernardino da Siena dal civico 27 al civico 29. Attenzione anche al senso unico di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri. Orario 8,30 – 17,30.

Da martedì 9 fino a mercoledì 24 aprile, divieti di sosta e di transito pedonale all’altezza del marciapiede in via Ristoro d’Arezzo nel tratto che va dal civico 98 all’intersezione con via Michelangelo da Caravaggio. Orario 8,30 – 17,30. Negli stessi giorni e nei medesimi orari nel tratto suddetto di via Ristoro d’Arezzo e in via Michelangelo da Caravaggio nel tratto che va dal fronte civico 1/6 per 10 metri di lunghezza, è istituito il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso.

Dalle 8,30 alle 17,30 di martedì 10 aprile, scattano i divieti di sosta e di transito pedonale all’altezza del marciapiede di via del Gavardello nel tratto che va dal civico 54 al civico 58. Previsto anche il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri.