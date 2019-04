Scuola, De Robertis (Pd): “Dalla Regione 3 milioni per il pacchetto scuola 2019/2020”

Dal 23 aprile gli avvisi dei comuni per fare domanda per il contributo di 300 euro per sostenere gli studenti nell’acquisto di libri, materiale didattico e servizi scolastici.

È di tre milioni di euro il budget che la Regione ha messo a disposizione per l’anno scolastico 2019/2020 per finanziare le misure del pacchetto scuola, cioè il contributo rivolto gli studenti frequentanti le scuole secondarie della Toscana, finalizzato a sostenere l’acquisto di libri scolastici, altro materiale didattico e servizi.

“La Regione – spiega la vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis – ha approvato gli indirizzi per l’erogazione delle provvidenze e lo schema di bando che dovranno pubblicare i comuni dal 23 aprile prossimo per consentire a chi ha i requisiti di presentare la domanda”.

Al contributo, dell’importo massimo di 300 euro, potranno accedere gli studenti frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali, o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.