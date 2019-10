Le Ricette di Nonna Agata – minestra di pane

Nuovo appuntamento con MangiarSano, la rubrica di Arezzoweb.it interamente dedicata al cibo.

Grazie alle ricette gentilmente segnalate ogni settimana dalla simpatica Nonna Agata, MangiarSano si propone di presentare ai nostri lettori ogni domenica alle 10.00 un piatto da cucinare in famiglia, per rendere la nostra tavola davvero speciale.

Ricette di ogni tipo, piu’ o meno tradizionali, piu’ o meno facili, nate dall’esperienza diretta di Nonna Agata sia della cucina familiare quotidiana che di quella della festa e delle grande occasioni.

MINESTRA DI PANE

Ingredienti per 6 persone

250 gr di pane raffermo

1 ciuffo di cavolo nero

½ cavolo verza

1 mazzetto di bietole

1 porro

1 cipolla

2 patate

2 carote

2 zucchine

2 gambi di sedano

2 pomodori pelati

300 gr di fagioli cannellini

Olio di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Mettere a bagno i fagioli per otto ore e lessarli in due litri di acqua. In un’altra pentola rosolare la cipolla nell’olio di oliva, aggiungere poi tutte le altre verdure tagliate e farle appassire per 10 minuti. Aggiungere quindi l’acqua dove sono stai cotti i fagioli insieme a metà di questi. Condire con sale e pepe e cuocere a fuoco lento per circa 2 ore. A questo punto aggiungere il pane tagliato a fette, mescolare bene e far bollire per altri 10 minuti. Lasciare riposare ed infine condire il tutto con l’olio di oliva. Un modo diverso di concludere la ricetta è quello di predisporre il pane in una insalatiera ricoprendolo strato dopo strato dalla zuppa di verdure. Il risultato è la minestra di pane. Soltanto al pasto successivo con la zuppa avanzato vien effettuata la ribollitura della ministra di pane.