L’inserimento lavorativo dei rifugiati: seminari di Paolo Federighi

Domani, martedì 12 novembre ad Arezzo, nel campus del Pionta

Prosegue il ciclo di seminari sui temi dell’integrazione e della radicalizzazione organizzato ad Arezzo dal Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena nell’ambito del progetto “Forward”.

Domani, martedì 12 novembre, nel campus del Pionta in viale Cittadini, interverrà Paolo Federighi, docente di Pedagogia all’Università di Firenze, impegnato in attività di ricerca anche in ambito internazionale (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Commissione europea, Unesco e altre istituzioni).

In un primo seminario, dalle ore 11,30 in aula 13, affronterà il tema dei tempi di inserimento lavorativo dei rifugiati e dei metodi e dei percorsi di formazione per facilitare l’integrazione nel mercato del lavoro, mentre nel pomeriggio, dalle ore 14,30 nella sala dei Grandi, descriverà le ricerche portate avanti su questi argomenti.