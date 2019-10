Lite fuori dalla discoteca, tre denunce

Ieri i militari della Stazione Carabinieri di Castiglion Fibocchi hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di tre italiani, due trentenni ed un 28enne, a seguito di una accesa lite avvenuta nel mese di settembre fuori una discoteca del Comune valdarnese.

L’episodio è avvenuto al termine di una serata in discoteca quando, nel parcheggio della struttura, un donna è stata importunata con alcune frasi ingiuriose da due uomini sconosciuti, mentre era in macchina con il suo fidanzato. Alla reazione di quest’ultimo, una volta sceso dalla vettura, i due uomini prima hanno bloccato la donna strattonandola ed impedendole di intervenire, hanno poi aggredito il ragazzo con calci e pugni, provocandogli alcune lesioni, riuscendo poi successivamente a dileguarsi.

Le immediate indagini dei militari hanno consentito di ricostruire dettagliatamente l’accaduto, individuare ed identificare i due aggressori, che sono stati quindi denunciati a p.l. per i reati di lesioni personali e violenza privata.

A seguito delle risultanze investigative i Carabinieri hanno altresì, segnalato all’A.G. anche una terza persona per favoreggiamento personale, in quanto la stessa, presente al momento della lite, aveva riferito agli operanti circostanze non veritiere.