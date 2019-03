L’Oroscopanzo di Lunedì 25 marzo

Scoccheranno grandi simpatie e grandi amori?

Sarà tempo di rapporti sereni e vantaggiosi sia nell’ambito professionali che familiari?

Nel complesso, sapremo cavarcela?

La scorsa settimana abbiamo chiesto all’Oroscopanzo di interpretare i segni dello zodiaco primaverili in modo divertente e disincantato, raccontandoci dapprima quali sono le loro caratteristiche.

L’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali, ha risposto come sempre con competenza e precisione.

Partiamo adesso per un nuovo viaggio dedicato esclusivamente a tutte le donne dove cercheremo di capirci qualcosa di piu’ su che cosa ci riservano le stelle soprattutto in Amore.



ARIETE

Sarete tempestive ed ingegnose ed imposterete correttamente la vostra agenda.

Vi schiaritevi le idee senza farvi prendere la mano dall’incertezza, con il rischio di scelte poco ponderate tipo fare il passo più lungo della gamba.

Chiuderete la settimana con serenità.

In amore tanta voglia di novità, di situazioni frizzanti.

Ma anche di mettervi in gioco con leggerezza e disponibilità.

Potrete agire, modificare e divertirvi.

Vi muoverete con realismo, con ponderazione e attenzione.

Insomma rimarrete sempre con i piedi per terra.

In fondo sarà come assistere ad uno spettacolo di un Mago con voi nella parte del protagonista.

Una settimana molto interessante per innamorarvi.

Ma dovrete fare i conti con le vostre aspettative, sempre molto grandi.

Il partner perfetto?

Più sarete realiste, meno delusioni riceverete, e più sarete in grado di trovare la persona giusta.



TORO

Vi attende una settimana spettacolare.

Giornate una diversa dall’altra, veloci e quasi inaspettate, che potrebbero anche spiazzarvi.

Avete gli strumenti giusti per rimanere realiste.

Migliorate la Vostra situazione professionale individuando i traguardi economici da conquistare per il Vostro benessere interiore e fisico.

Abbiate il coraggio di mollare gli ormeggi, di lasciarvi alle spalle le sicurezze e le abitudini, e lanciatevi verso le stelle.

Se seguirete il cuore i vostri sforzi coraggiosi, non impulsivi, saranno premiati, soprattutto se asseconderete i desideri più autentici.

Se amore sarà, sarà maturo, consapevole e ponderato.

Ma anche eccitante, imprevedibile e fuori dai vostri consueti schemi.

Incontri e attrazioni che prenderanno piede quasi all’improvviso .

Emozioni appassionate ma poca certezza.

Una settimana magnifica per erotismo e cotte fulminanti.

Tutte super passionali.



GEMELLI

Trascinate dall’entusiasmo inizierete bene questa settimana.

Quello che desiderate in amore potrebbe essere a portata di mano.

Sarete incoraggiate a comprendere i vostri desideri, a fare luce nel vostro cuore messo alla prova da alcune tensioni.

Che tipo di tensioni?

Forse dipenderanno dall’attaccamento al passato, inteso come rancori che non riuscite a superare, oppure dipendenti da interferenze familiari.

Riuscirete a risolvere buona parte di quanto vi preoccupa.

Siate tempestive.

I problemi potrebbero esasperarsi se non li lascerete alle spalle.

In amore vi guarderete in giro, in cerca della persona giusta.

E con la consapevolezza di non voler più ripetere gli errori del passato.

Guarderete avanti e girerete pagina in modo drastico.

Incontrerete occasioni positive, stringerete amicizie interessanti, senza escludere possibili e intriganti sviluppi futuri.

Un periodo palpitante anche per l’eros che potrebbe offrirvi sensazioni caldissime.

Insomma, flirt e passione.

Ma con prudenza e attenta valutazione di ogni nuovo incontro.