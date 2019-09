L’Oroscopanzo di lunedì 30 settembre 2019

L’Oroscopanzo, tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono

Siamo tornati come ogni settimana a trovare l’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali.

Abbiamo parlato di armonia, eleganza, amore ma anche di indecisioni, paure, e necessità di ricaricare le batterie.

L’Oroscopanzo ha risposto con la consueta simpatia e con rinnovato ottimismo, regalandoci parole equilibrate, facendoci comprendere che le difficoltà non debbono spaventarci mai.

Dobbiamo invece custodire sempre il desiderio di conoscere, di aprirci al mondo, divertendoci e provando sempre a goderci la vita.

Siete pronte a partire con curiosità per questo nuovo viaggio?

BILANCIA

Non tutte le attività che dovrete svolgere saranno così entusiasmanti., ma potrete comunque ottenere dei risultati notevoli cercando un po’ di serenità dentro di voi.

È questo l’importante in questo momento, perché dovete dimostrare di avere tutte le qualità necessarie per svolgere i compiti che vi sono stati affidati o che vi siete affidati da soli.

Se incontrerete troppe difficoltà, sarà perché vi siete volute mettere troppo alla prova.

Pesate le parole quando parlate e cercate sempre di essere rispettose.

Avete ottime qualità.

Provate ad abbandonare la vostra strada senza ferire i sentimenti degli altri o deluderli.

Questo comporterà dei sacrifici, ma ne varrà la pena.

Cercate l’armonia, sempre.

SCORPIONE

Dovrete fare i conti con voi stesse, con le vostre paure e anche con i vostri timori.

Non siete ancora pronte a superare un piccolo ostacolo, che vi eravate prefisse di saltare a piedi pari.

Evidentemente avete qualche problema dal punto di vista dell’autostima.

Se riuscirete ad individuare immediatamente di che cosa si tratta, allora avrete buone speranze di trovare il giusto equilibrio.

Siete astute, indagatrici e soprattutto sospettose.

E ricordate che avete un intuire fuori dal comune.

Siate però meno introverse e profonde nell’intimo.

Non arrendetevi mai di fronte a qualsiasi difficoltà, combattete fino a quando non ne verrete a capo.

SAGITTARIO

Siete stati troppo vaghe, inconcludenti e spesso non trovare l’occasione per esprimere il vostro parere su certi avvenimenti.

Spesso raccontate soltanto quello che vi fa comodo.

Non c’è nulla di male nel volervi aprire in modo completo con qualcuno, ma dovete essere sincere e dare l’opportunità a chi vi sta vicino, di capire effettivamente come stanno le cose.

Siate quindi ottimiste e positive, cercate sempre il lato buono delle cose ma anche nelle persone.

Il presente non deve spaventarvi e dovete affrontare il futuro con fiducia.

Non siate però ingenue, affrontate le giornate con spontaneità e bontà e tutto vi sarà perdonato.

Siete le persone giuste al momento giusto.

