Luca Berti confermato alla presidenza della Società Storica Aretina

Il consiglio direttivo della Società storica aretina, uscito dalle elezioni dello scorso mese di dicembre, si è insediato confermando Luca Berti nella carica di presidente anche per il triennio 2019-2021. Alla luce dei risultati delle elezioni, nelle quali Berti ebbe un altissimo numero di preferenze, la conferma è apparsa del tutto scontata. Conferma anche per Barbara Serboli nella carica di tesoriere. Nell’incarico di segretario, invece, Raissa Athena Lisi subentra a Giovanni Galli. Per completare l’organigramma del sodalizio, che sta trasferendo la sua sede da via Pellicceria a via Leone Leoni, restano da assegnare gli incarichi di vicepresidente e di bibliotecario. Oltre che da Berti, Galli e Lisi, il consiglio direttivo dell’associazione risulta composto da Luigi Armandi, Giovanni Bianchini, Franco Cristelli, Simone De Fraja, Pierluigi Licciardello e Claudio Santori. A breve riprenderanno anche le attività culturali dopo la pausa legata alle festività di fine anno, con un nuovo ciclo di conferenze all’auditorium Ducci ed il cineforum.